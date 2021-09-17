Компания Israel Aerospace Industries (IAI) установит на четыре корвета типа Sa'ar 6 ВМС Израиля новые зенитно-ракетные комплексы Barak MX и систему противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол».

Об этом пишет РБК-Украина.

Отмечается, что корветы Sa'ar 6 получат морскую версию системы ПРО «Железный купол». Она будет предназначена для перехвата ракет. Комплекс включает установку вертикального пуска на десять противоракет Tamir.

Также корабли получат зенитно-ракетные комплексы Barak MX и противокорабельную ракету Sea Breaker. Системы будут использоваться для защиты экономической зоны Израиля и стратегических объектов, которые сталкиваются с разнообразными угрозами.

Напомним, что Соединенные Штаты Америки допускают передачу Киеву частей системы противоракетной обороны «Железный купол», которая зарекомендовала себя в Израиле.