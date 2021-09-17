Городской голова Александр Сенкевич выступил на первом экономическом Литовско-Николаевском форуме, где презентовал проекты строительства двух яхтенных марин в Николаеве.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Мероприятие проходило 15 сентября после открытия в Николаеве Почетного Консульства Литовской Республики. Форум посвятили экономическому, промышленному и инвестиционному потенциалу Николаевской области и Литовской Республики.

Выступил на форуме и Александр Сенкевич. Мэр города представил инвестиционный потенциал Николаева и пригласил литовский бизнес к сотрудничеству с николаевским. Во время выступления Александр Сенкевич представил идею строительства в Николаеве двух яхтенных марин.

Одна из них может располагаться возле Варваровского моста. Проект предусматривает строительство торгово-развлекательного комплекса и обустройство набережной. Торгово-развлекательный комплекс на 8-15 этажей должен содержать эллинги для хранения яхт и катеров, ремонтные мастерские, паркинг для автомобилей, фитнес-клубы, офисные помещения, выставочные залы, торговые помещения и гостиницу. На набережной рядом с комплексом предусматриваются фонтаны, детские площадки для детей, амфитеатр и зеленые зоны.

Вторую яхтенную марину городской голова предложил расположить в микрорайоне Лески. Проект предусматривает строительство гостиничного комплекса, эллингов для хранения яхт и катеров, площадку со скамейками и навесами, зоны для детей.

Среди ожиданий от строительства яхтенных марин Александр Сенкевич назвал привлечение инвестиций в город, создания речной инфраструктуры, увеличение туристического потока, развитие предпринимательства. Также проекты позволят создать новые рабочие места и увеличить поступления в бюджет.

Напомним, представители водного транспорта обратились к директору ГП «Николаевский судостроительный завод» Валерию Калашникову с просьбой пропускать маломерный водный транспорт через акваторию завода.