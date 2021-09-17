Полиция открыла уголовное производство по факту подделки документов экспертами Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

Об этом сообщается на странице Николаевского глиноземного завода в Facebook.

Правоохранители квалифицируют действия Ирхина, Левчука и Литвиненко по части 2 статьи 384 Уголовного кодекса Украины – «Введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа». Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Ранее эти эксперты выдали заключение о нанесении морального вреда членам ОО «Стоп шлам», на основании которого суд вынес решение и обязал Николаевский глиноземный завод выплатить общественной организации 9,2 миллиарда гривен.

В свою очередь Центральная экспертно-квалификационная комиссия при Министерстве юстиции приостановила свидетельства экспертов и привлекла их к дисциплинарной ответственности.

Согласно заключению комиссии, Ирхин, Левчук и Литвиненко вышли за пределы своих специальных знаний в качестве экспертов-психологов и дали заключения по вопросам права, медицины и экологии в категорической форме. В то же время они не изучали документы и не встречались с «пострадавшими» или профильными специалистами, а в исследовании использовали несуществующую методику.

Министр юстиции Денис Малюська назвал упомянутую экспертизу незаконной.

— Вывод, от которого глаза лезут на лоб. Эксперты в одном выводе, без каких-либо разговоров с пострадавшими, установили общий размер морального ущерба, причиненного 1279 лицам, оценив его в размере 1440 минимальных заработных плат для каждого такого «условно-статистического» лица, – сообщил Денис Малюська.

Напомним, что Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует уголовное производство в отношении судьи Заводского районного суда Ирины Бобровой, которая вынесла решение о взыскании с Николаевского глиноземного завода (НГЗ) компенсации в 9,2 миллиарда гривен в пользу ОО «Стоп шлам».