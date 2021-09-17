Языковой омбудсмен Тарас Креминь считает, что возможный отказ от кириллицы в украинском правописании несет угрозы национальной безопасности Украины, а переход на латиницу является антиукраинским выбором.

Об этом пишет Цензор.НЕТ.

— Отказ от кириллицы несет огромные угрозы, в первую очередь, национальной безопасности. Если говорить о латинице в других странах мира, например, странах Средней Азии и Азербайджане, то использование латиницы было абсолютно естественным, при том, что такая практика появилась в 20 веке, – отметил он.

По его словам, кириллица рождалась и расцветала вместе с украинцами.

— Гибли украинские писатели, миллионы людей погибали за приверженность и популяризацию украинского языка. К сожалению, нарушение прав граждан Украины как в Украине, так и на оккупированных территориях, – это отдельный предмет для разговора в том числе в СНБО. Вопрос «убийства кириллицы» – это шаг к уничтожению украинства и это антиукраинский выбор, – подчеркнул Тарас Креминь.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в беседе с «Радио Свобода» заявил, что «надо избавиться кириллицы и перейти на латиницу».

После чего, языковой омбудсмен Тарас Кремень и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко критически отреагировали на эту идею. Он заявил, что «переход на латиницу трудно оправдать как с филологической, так и с политической точек зрения».

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков раскритиковал идею секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о переводе украинского языка с кириллицы на латиницу и считает, что это – не компетенция СНБО.