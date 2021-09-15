Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков раскритиковал идею секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о переводе украинского языка с кириллицы на латиницу и считает, что это – не компетенция СНБО.

Об этом он рассказал в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

— Плохая идея. У нас есть украинский язык, наши украинские буквы, свой алфавит. У нас должен быть один государственный язык – украинский. Супер – знать русский, немецкий, английский, французский, румынский, какой хотите – китайский, пожалуйста. Есть старая пословица: сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек. Но государственный у нас – один, и с буквами у нас все хорошо. Если СНБО еще начнет заниматься буквами, думаю, что это уже будет лишним. Хотя каждый имеет право на свое видение. У нас же свобода слова - мы с этого с вами начинали! Поэтому у Алексея Мячеславовича может быть и свое видение этого процесса, – сказал Дмитрий Разумков.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в беседе с «Радио Свобода» заявил, что «надо избавиться кириллицы и перейти на латиницу».

После чего, языковой омбудсмен Тарас Кремень и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко критически отреагировали на эту идею. Он заявил, что «переход на латиницу трудно оправдать как с филологической, так и с политической точек зрения».