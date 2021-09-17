Из ОРДЛО в Ростовскую область прибыли первые автобусы с жителями оккупированных территорий Донбасса. Для этого была организована целая система, которая курируется из «республиканских избирательных центров». На избирательных участках РФ жителей оккупированного Донбасса пропускают голосовать в первую очередь.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на информацию правозащитника и основателя «Восточной правозащитной группы» Павла Лисянского.

Сообщается, что утром 17 сентября из ОРДЛО в Ростовскую область прибыли первые автобусы, доставившие жителей оккупированных территорий с российскими паспортами для участия в выборах в Госдуму РФ – весь путь занял менее трех часов.

Павел Лисянский рассказал, что группы «избирателей» организованы по 30 человек. Старший группы скидывает данные в городской «избирательный штаб», городской избирательный штаб уже передает информацию в «республиканский». Информация передается о явке жителей ОРДЛО на участки, за кого сделали выбор, и какая разница с ранее переданными списками об участии (т.е. план и факт). Для принятия участия в голосовании жителям ОРДЛО необходимо при себе иметь т.н. паспорт НВФ «ДНР» и паспорт РФ. А проголосовать приехавшие смогут только по федеральному списку, т.е. за кандидатов в депутаты по мажоритарным округам они голосовать не будут.

— Работы шахт и заводов приостановлены, в центре городов ОРДЛО подгоняют автобусы, людей принудительно вывозят на голосование в Ростовскую область. Все силы брошены, чтобы показать картинку для российских СМИ, якобы люди добровольно едут на выборы, – говорит Павел Лисянский.

«ВПГ» удалось выяснить адреса территориальных избирательных комиссий Ростовской области, куда свозят жителей ОРДЛО. Так, в Матвеево-Курганском районе – 11 участков, Таганрог – 9 участков, Гуково – 5 участков, Неклиновском районе – 5 участков, Донецк (Ростовской области) – 4 участка, Куйбышевском районе – 3 участка, Родионово-Несветаевском районе – 3 участка, Каменск-Шахтинском – 2 участка, Новошахтинске – 2 участка, Красносулинском районе – 2 участка.

При этом есть данные о территориальном распределении – куда повезут жителей оккупированного Донбасса. Например, жители Краснодона ОРЛО едут голосовать в Донецк (Ростовская область), жители Свердловска ОРДЛО едут голосовать в Гуково (Ростовская Область), жители Антрацита ОРЛО едут голосовать в Новошахтинск (Ростовская область).

Также есть данные о людях, которые проезжают через КПП. Так жители ОРДО, которые едут на голосование через КПП «Успенка» будут голосовать в Матвеево-Курганском районе, те, которые едут на голосование через КПП «Мариновка» будут голосовать в Куйбышевском районе. Если следуют через КПП «Новоазовск» – будут голосовать в Неклиновском районе и Таганроге (Ростовская область).

— Можно увидеть, что это масштабная подвозка, которая реализуема только под прямым руководством российских кураторов. По сути, таким способом отрабатывается технология, когда жителей любых приграничных стран с Россией, можно таким образом завозить на выборы. Количественное расширение населения «русского мира» – вот главная идеология нынешнего Кремля, – резюмировал Павел Лисянский.

Напомним, что в России 17 сентября начались выборы в Государственную думу РФ. Согласно решению ЦИК, голосование продлится три дня.

Ранее Служба безопасности украины зафиксировала массовую незаконную выдачу паспортов РФ на временно оккупированных территориях Украины. Это происходит накануне выборов в Государственную думу РФ.