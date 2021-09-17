Александр Тарнавский, которому приписывали появление более сотни оскорбляющих президента надписей по всему городу, заявил, что выиграл дело.

Об этом сообщает канал «Украина 24/7» в Telegram.

Как известно, мужчину «закрыли» из-за отсутствия состава административного правонарушения. При этом полицейский, который составлял протокол на Александра Тарнавского, заявил, что основанием для этого был «указ руководства». Тем временем коммунальщики уже зарисовали надписи «Зеля х*йло» во всем Чернигове.

Напомним, киевская полиция прекратила уголовное производство, начатое из-за оскорблений с расистским подтекстом в отношении нардепа и олимпийского чемпиона Жана Беленюка.