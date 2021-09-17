Президент Украины Владимир Зеленский утвердил Стратегический оборонный бюллетень. Его целью является определение основных направлений реализации военной политики страны.
Об этом сообщается на сайте официального интернет-представительства президента.
Согласно Стратегическому оборонному бюллетеню, военная политика Украины будет реализовываться по следующим направлениям:
Напомним, ранее президент ввел в действие секретное решение СНБО о развитии Военно-морских сил.
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Президент Украины Владимир Зеленский утвердил Стратегический оборонный бюллетень. Его целью является определение основных направлений реализации военной политики страны.
Об этом сообщается на сайте официального интернет-представительства президента.
Согласно Стратегическому оборонному бюллетеню, военная политика Украины будет реализовываться по следующим направлениям:
Напомним, ранее президент ввел в действие секретное решение СНБО о развитии Военно-морских сил.