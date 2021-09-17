Генеральные прокуроры 24 штатов США направили письмо президенту Джо Байдену, в котором предупредили, что будут принимать юридические действия, если администрация не отменит указ об обязательной вакцинации работников.

Как сообщает «Европейская правда», соответствующее заявление размещено на сайте генпрокурора штата Южная Каролина Алан Уилсона.

— Независимо от того, как вы относитесь к вакцинам, указ президента Байдена является незаконным, и если администрация не изменит курс, мы будем применять все юридические варианты, чтобы его отменить, — сказал Алан Уилсон. — Я полностью вакцинирован и призываю всех, кто может, сделать прививку, но это вопрос соблюдения закона. Мы считаем, что это также будет означать, что меньшее количество людей будет вакцинировано, что мы уже видели в Нью-Йорке, где медицинские работники уволились из-за требований Нью-Йорка о вакцинации, — добавил Алан Уилсон.

В письме указывается, что наибольшее беспокойство вызывает возможное отстранение людей от работы, особенно работников здравоохранения, которые сейчас наиболее необходимы для борьбы с пандемией.

— Кроме того, этот мандат игнорирует десятки миллионов американцев с естественным иммунитетом и будет способствовать дальнейшему скептицизму относительно вакцин, — говорится в письме.

К письму кроме Южной Каролины присоединились генеральные прокуроры штатов Алабама, Аляска, Аризона, Арканзас, Флорида, Джорджия, Индиана, Канзас, Кентукки, Луизиана, Миссисипи, Миссури, Монтана, Небраска, Нью-Гемпшир, Северная Дакота, Огайо, Оклахома, Южная Дакота, Техас, Юта, Западная Вирджиния и Вайоминг.

Следует отметить, что в 21 из 24 штатов, которые высказались против обязательной вакцинации, руководят оппоненты Байдена — республиканцы. Из штатов, возглавляемых демократами, присоединились Канзас, Кентукки и Луизиана.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден намерен обязать работодателей вакцинировать сотрудников и предоставлять им за это выходные.