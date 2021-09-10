Президента США Джо Байден намерен обязать работодателей вакцинировать сотрудников и предоставлять им за это выходные.
Об этом он сообщил в своем Twitter.
— Я поручаю Министерству труда потребовать от всех работодателей с более чем 100 сотрудниками обеспечить полную вакцинацию своих сотрудников или показать отрицательный результат не реже одного раза в неделю, — сообщил Джо Байден.
Отметим, что некоторые крупнейшие компании уже потребовали этого: United, Disney, Tyson и Fox News.
— Никто не должен терять зарплату, чтобы получить вакцину или отвезти любимого человека на вакцинацию. Вот почему я поручаю министерству труда потребовать от работодателей предоставлять сотрудникам оплачиваемый отпуск для вакцинации, — добавил Джо Байден.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден намерен объявить о введении новых правил для противодействия распространению коронавирусной болезни.
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Президента США Джо Байден намерен обязать работодателей вакцинировать сотрудников и предоставлять им за это выходные.
Об этом он сообщил в своем Twitter.
— Я поручаю Министерству труда потребовать от всех работодателей с более чем 100 сотрудниками обеспечить полную вакцинацию своих сотрудников или показать отрицательный результат не реже одного раза в неделю, — сообщил Джо Байден.
Отметим, что некоторые крупнейшие компании уже потребовали этого: United, Disney, Tyson и Fox News.
— Никто не должен терять зарплату, чтобы получить вакцину или отвезти любимого человека на вакцинацию. Вот почему я поручаю министерству труда потребовать от работодателей предоставлять сотрудникам оплачиваемый отпуск для вакцинации, — добавил Джо Байден.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден намерен объявить о введении новых правил для противодействия распространению коронавирусной болезни.