Украинский флаг доставят на Луну в рамках миссии украинско-британской компании Spacebit.
Об этом сообщается на сайте «Укроборонпрома».
Отмечается, что сама миссия запланирована на весну 2022 года.
По словам основателя и исполнительного директора компании Spacebit Павла Танасюка, доставка флага нашего государства на спутник Земли, станет символичным шагом и будет означать возвращение Украины, в роли одной из ведущих стран в изучении космоса.
— Для нас большая честь быть той командой, благодаря которой флаг Украины впервые в истории окажется на поверхности Луны и которая осуществит первую украинскую миссию на спутник Земли, — добавил Павел Танасюк.
Он уточнил, что флаг Украины, который отправят в космос, напечатан на 3D-принтере из украинского титана. Во время его изготовления была использована специальная технология «зеленого», или безотходного, производства.
В «Укроборонпроме» рассказали, что на Луну отправят оборудование для исследования почвы, испытания технологии отбора образцов, сбора информации о тепловых свойствах и магнитном поле и тому подобное.
— Сначала груз попадет в большой кратер Lacus Mortis на ближней стороне Луны, а после —в интересующее ученых темное пятно Oceanus Procellarum на поверхности небесного тела, — сказано в сообщении.
Датчики, произведенные на украинских предприятиях, будут собирать информацию о радиационном фоне, а специальная камера будет транслировать видеострим с поверхности. Все полученные данные будут доступны отечественным ученым для развития космических программ.
Напомним, экипаж первой гражданской миссии в космосе Inspiration4 провел уже сутки над Землей. В SpaceX рассказали, что астронавты чувствуют себя хорошо.
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Украинский флаг доставят на Луну в рамках миссии украинско-британской компании Spacebit.
Об этом сообщается на сайте «Укроборонпрома».
Отмечается, что сама миссия запланирована на весну 2022 года.
По словам основателя и исполнительного директора компании Spacebit Павла Танасюка, доставка флага нашего государства на спутник Земли, станет символичным шагом и будет означать возвращение Украины, в роли одной из ведущих стран в изучении космоса.
— Для нас большая честь быть той командой, благодаря которой флаг Украины впервые в истории окажется на поверхности Луны и которая осуществит первую украинскую миссию на спутник Земли, — добавил Павел Танасюк.
Он уточнил, что флаг Украины, который отправят в космос, напечатан на 3D-принтере из украинского титана. Во время его изготовления была использована специальная технология «зеленого», или безотходного, производства.
В «Укроборонпроме» рассказали, что на Луну отправят оборудование для исследования почвы, испытания технологии отбора образцов, сбора информации о тепловых свойствах и магнитном поле и тому подобное.
— Сначала груз попадет в большой кратер Lacus Mortis на ближней стороне Луны, а после —в интересующее ученых темное пятно Oceanus Procellarum на поверхности небесного тела, — сказано в сообщении.
Датчики, произведенные на украинских предприятиях, будут собирать информацию о радиационном фоне, а специальная камера будет транслировать видеострим с поверхности. Все полученные данные будут доступны отечественным ученым для развития космических программ.
Напомним, экипаж первой гражданской миссии в космосе Inspiration4 провел уже сутки над Землей. В SpaceX рассказали, что астронавты чувствуют себя хорошо.