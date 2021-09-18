Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан объявил об отзыве послов из США и Австралии для консультаций из-за скандала с подводными лодками. Свое решение дипломат объяснил «серьезностью заявлениями» Вашингтона и Канберры.
Об этом сообщает пресс-служба МИД Франции.
— По просьбе президента Республики (Эммануэля Макрона, — ред.) я решил немедленно отозвать в Париж для консультаций наших послов в Соединенных Штатах и в Австралии, — говорится в пресс-релизе.
Министр подчеркнул, что это исключительное решение принято после «серьезных заявлений, сделанных 15 сентября США и Австралией».
В заявлении подчеркивается, что отказ Австралии от проекта постройки французских подлодок океанского класса и объявление о новом партнерстве с США, представляют собой «неприемлемое поведение между союзниками и партнеров». Последствия этих решений оказывают влияние на представление Франции об альянсах, партнерствах и важности Индо-Тихоокеанского региона для Европы.
Ранее сообщалось, Франция лишит Мали военной поддержки, если новое правительство страны пойдет на сотрудничество с наемниками ЧВК Вагнера.
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Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан объявил об отзыве послов из США и Австралии для консультаций из-за скандала с подводными лодками. Свое решение дипломат объяснил «серьезностью заявлениями» Вашингтона и Канберры.
Об этом сообщает пресс-служба МИД Франции.
— По просьбе президента Республики (Эммануэля Макрона, — ред.) я решил немедленно отозвать в Париж для консультаций наших послов в Соединенных Штатах и в Австралии, — говорится в пресс-релизе.
Министр подчеркнул, что это исключительное решение принято после «серьезных заявлений, сделанных 15 сентября США и Австралией».
В заявлении подчеркивается, что отказ Австралии от проекта постройки французских подлодок океанского класса и объявление о новом партнерстве с США, представляют собой «неприемлемое поведение между союзниками и партнеров». Последствия этих решений оказывают влияние на представление Франции об альянсах, партнерствах и важности Индо-Тихоокеанского региона для Европы.
Ранее сообщалось, Франция лишит Мали военной поддержки, если новое правительство страны пойдет на сотрудничество с наемниками ЧВК Вагнера.