Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан объявил об отзыве послов из США и Австралии для консультаций из-за скандала с подводными лодками. Свое решение дипломат объяснил «серьезностью заявлениями» Вашингтона и Канберры.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Франции.

— По просьбе президента Республики (Эммануэля Макрона, — ред.) я решил немедленно отозвать в Париж для консультаций наших послов в Соединенных Штатах и в Австралии, — говорится в пресс-релизе.

Министр подчеркнул, что это исключительное решение принято после «серьезных заявлений, сделанных 15 сентября США и Австралией».

В заявлении подчеркивается, что отказ Австралии от проекта постройки французских подлодок океанского класса и объявление о новом партнерстве с США, представляют собой «неприемлемое поведение между союзниками и партнеров». Последствия этих решений оказывают влияние на представление Франции об альянсах, партнерствах и важности Индо-Тихоокеанского региона для Европы.

Ранее сообщалось, Франция лишит Мали военной поддержки, если новое правительство страны пойдет на сотрудничество с наемниками ЧВК Вагнера.