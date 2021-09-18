Талибы заявили, что создание постоянного правительства Афганистана может занять месяцы. Талибы готовы вступить в новую фазу и выстраивать двусторонние отношения с США.

Об этом сообщает телеканал NHK.

— Министры все еще могут поменяться, и на формирование окончательного состава кабинета могут уйти дни или месяцы, — сказал представитель движения «Талибан» Мохаммад Сохаил Шахин.

Для выстраивания двухсторонних отношений с США, по его словам, Вашингтон должен разморозить афганские активы, поскольку Афганистан переживает серьезный гуманитарный кризис.

Напомним, ранее боевики радикального движения «Талибан» отменили инаугурацию временного правительства Афганистана.