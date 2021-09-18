Глава МИД Австралии Марис Пейн выразила сожаление из-за отзыва посла Франции Жан-Пьера Тебо.

Об этом пишет Корреспондент.

Франция отозвала своих послов из Австралии и США из-за разрыва Канберрой контракта по подводным лодкам. Марис Пейн отметила, что понимает разочарование Франции, но объяснила такое решение обеспечением интересов национальной безопасности.

Она добавила, что Канберра ценит свои отношения с Парижем и готова к взаимодействию в будущем. В то же время, посол Жан-Пьер Тебо заявил, что Австралия никогда не указывала на то, что может отказаться от сделки с Францией. Посол заявил, что узнали об этом решении из прессы, хотя у Канберры было много возможностей чтобы сообщить о нем.

Ранее сообщалось, что Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан объяснил свое решение «серьезностью заявлений» Вашингтона и Канберры.