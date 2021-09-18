Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал польский город Белосток и литовский Вильнюс белорусскими землями.

Об этом сообщает Европейская правда.

— Соседи нам даны от Бога, как и любому государству. В отношениях со всеми мы стремимся к миру и дружбе. Мы никогда не посягали на чужой каравай или клочок земли. Нам своего хватает. Мы даже не напоминаем сегодня им о том, что Белосток и Белосточчина — это белорусские земли. Что Вильно — это тоже белорусский город, и земли вокруг. Мы же об этом не говорим, — заявил Александр Лукашенко.

Он добавил, что внутриконфессиональное равновесие и межнациональное единство — незыблемые основы нашего общества.

— Все мы, живущие на этой земле люди, — белорусский народ. У нас одно государство, один закон, общая историческая память на всех. Это нерушимо, это навсегда, — сказал Александр Лукашенко.

Отмечается, что самопровозглашенный президент выступал по случаю Дня народного единства — праздника, который в Беларуси отмечается начиная с этого года 17 сентября, в день нападения СССР на Польшу в 1939 году, в результате которого к стране были присоединены территории Западной Беларуси.

Напомним, Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 13 человек, которые совершили преступления в интернете. Среди них 9 несовершеннолетних.