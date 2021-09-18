Донецкий блогер поделился фотографией продуктовых наборов, которые, по его словам, выдавали тем, кто ехал из Донецка для голосования на выборах в Госдуму РФ.
Соответствующее фото опубликовано на канале donetchanyn в Telegram.
На фотографии автора видно, что в паек входит вода, яблоко, влажные салфетки, батончик SnickersSuper и упаковка печенья.
— Цена голоса раба. Люди в комментариях возмущаются, что его даже продать нельзя. Некогда бизнес-центр Украины, — отметил блогер в посте.
Напомним, в России убеждены, что на единый портал Госуслуг в ходе дистанционного электронного голосования ведутся хакерские атаки из США, Германии, России, Китая и Украины.
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Донецкий блогер поделился фотографией продуктовых наборов, которые, по его словам, выдавали тем, кто ехал из Донецка для голосования на выборах в Госдуму РФ.
Соответствующее фото опубликовано на канале donetchanyn в Telegram.
На фотографии автора видно, что в паек входит вода, яблоко, влажные салфетки, батончик SnickersSuper и упаковка печенья.
— Цена голоса раба. Люди в комментариях возмущаются, что его даже продать нельзя. Некогда бизнес-центр Украины, — отметил блогер в посте.
Напомним, в России убеждены, что на единый портал Госуслуг в ходе дистанционного электронного голосования ведутся хакерские атаки из США, Германии, России, Китая и Украины.