Донецкий блогер поделился фотографией продуктовых наборов, которые, по его словам, выдавали тем, кто ехал из Донецка для голосования на выборах в Госдуму РФ.

Соответствующее фото опубликовано на канале donetchanyn в Telegram.

На фотографии автора видно, что в паек входит вода, яблоко, влажные салфетки, батончик SnickersSuper и упаковка печенья.

— Цена голоса раба. Люди в комментариях возмущаются, что его даже продать нельзя. Некогда бизнес-центр Украины, — отметил блогер в посте.

Напомним, в России убеждены, что на единый портал Госуслуг в ходе дистанционного электронного голосования ведутся хакерские атаки из США, Германии, России, Китая и Украины.