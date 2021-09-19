17 сентября российские власти открыли в непризнанном Приднестровье четыре избирательных участка для голосования за депутатов в нижнюю палату парламента страны — Государственную думу.

Перед этим власти Молдовы просили Россию воздержаться от этого решения, передает hromadske.

18 сентября, на участке в Тирасполе проголосовал и лидер Приднестровья Вадим Красносельский. А сегодня, 19 сентября, в Приднестровье планируют открыть еще 27 участков.

— Министерство иностранных дел и европейской интеграции жалеет, что, несмотря на последовательную позицию, высказанную молдавскими властями, российская сторона действовала в нарушение суверенитета, территориальной целостности Молдовы и двусторонней правовой базы, — говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что ранее посольство России в Молдове обратилось к ним с просьбой организовать проведение выборов на территории страны. Молдавские власти заявили, что для этого нет никаких препятствий в населенных пунктах, находящихся под контролем конституционной власти страны.

В то же время МИД обратился к российской стороне с просьбой воздержаться от открытия избирательных участков в Приднестровском регионе, поскольку там невозможно обеспечить необходимые условия безопасности для голосования.

Напомним, донецкий блогер поделился фотографией продуктовых наборов, которые, по его словам, выдавали тем, кто ехал из Донецка для голосования на выборах в Госдуму РФ.