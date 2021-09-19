Президент Франции Эммануэль Макрона и его американский коллега Джо Байден в ближайшие дни проведут телефонный разговор на фоне скандала со срывом контракта о поставках подводных лодок Австралии.

Об этом заявил спикер французского правительства Габриэль Атталь, пишет Le Figaro.

По его словам, это была инициатива Джо Байдена, а от Эммануэля Макрона будет просьба «о разъяснении». Габриэль Атталь рассказал, что разговор президентов станет возможностью «двигаться вперед».

— Мы хотим объяснений того, что выглядит как серьезное нарушение доверия, — добавил Габриэль Атталь.

Спикер правительства заверил, что сейчас Франция хочет «найти путь вперед со своим партнером», но это «не работает без доверия».

Кроме того, Франция планирует вести переговоры с Австралией о компенсации, учитывая нарушение контракта, заявил Габриэль Атталь.

Напомним, ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан объявил об отзыве послов из США и Австралии для консультаций из-за скандала с подводными лодками. Свое решение дипломат объяснил «серьезностью заявлениями» Вашингтона и Канберры.