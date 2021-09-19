Российское издание «Новая газета» опубликовало видео, на котором неизвестный мужчина на российском портале Госуслуги голосует на выборах в Госдуму по списку от имени жителей оккупированной Луганской области за провластную партию.

В 16-минутном видео он заходит в аккаунты жителей самопровозглашенной «ЛНР» и голосует вместо людей за провластную политсилу. Для входа в портал мужчина использует логины и пароли, которые есть в отдельном файле. Данные о «голосовании» он вносит в отчет Алчевского центра культуры и творчества для избирательной комиссии, который расположен на оккупированной территории.

По словам мужчины понятно, что он голосовал в первый день выборов в Госдуму РФ — 17 сентября. Как пишет издание, само видео опубликовали 18 сентября на новосозданном YouTube-канале Выборы в ЛНР 2021.

Выборы в Госдуму РФ продолжаются в течение трех дней — 17-19 сентября. Российский режим впервые вытащил на выборы украинцев в ОРДЛО. Для этого на неподконтрольной Украине части Донбасса массово выдавали российские паспорта — их получили уже более 600 тыс. украинцев. Также россияне в очередной раз заставляют участвовать в избирательном процессе РФ и жителей оккупированного Крыма.

Напомним, Арсений Яценюк призвал власти официально сообщить о непризнании легитимности выборов в Госдуму РФ и убедительно донести эту позицию до Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, правительств и парламентов иностранных государств.