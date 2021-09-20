Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, нардеп от «Слуги народа» Никита Потураев считает, что парламентских корреспондентов, которые на протяжении года не посещали Верховную Раду, можно лишать аккредитации.

Такое мнение он выразил на национальной конференции National media talk, сообщает корреспондент Укринформа.

— На сегодняшний день в Верховной Раде аккредитовано 3000 работников медиа. Вы не думаете, что это несколько странно?.. Насколько я прочитываю закон, насколько я знаю, ничто не мешает не на входе фильтровать (лишать аккредитации корреспондентов, — прим.), а в процессе, потому что есть уже множество технических возможностей, которые позволяют фильтровать. Например, человек получил аккредитацию, он в течение года ни разу не был в Верховной Раде. Тогда зачем аккредитация? Это (лишить аккредитации — прим.) нарушение закона? Нет, я такого не помню. Человек аккредитован в парламенте. Что это значит? Что человек — парламентский корреспондент. Это работа или нет? Если человек аккредитован на работу и не выполняет эту работу, то что следует сделать с этой аккредитацией? — сказал Никита Потураев.

В то же время он отметил, что решение относительно регулирования процесса предоставления или лишения парламентской аккредитации должно принимать руководство Верховной Рады, ответственные органы, в частности пресс-служба.

Ранее глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что законопроект об олигархах не нужно было направлять Венецианской комиссии и глава Верховной Рады Дмитрий Разумков «не послушал мнение своей фракции».