Франция отменила встречу министров обороны Парижа и Лондона менее чем через два дня после отзыва своих послов из США и Австралии.

Об этом пишет Dnevnik.

Интересы страны серьезно пострадали из-за нового оборонительного союза между Великобританией, США и Австралией в Индо-Тихоокеанском регионе.

Напряженность между западными союзниками возросла после того, как новый Тихоокеанский пакт, сокращенно AUKUS, объявил о прекращении сделки с Францией на десятки миллиардов евро по субмаринам.

Объединение трех стран, де-факто целью которого является удержание Китая в Индо-Тихоокеанском регионе, совпало с презентацией новой французской стратегии для региона. Франция, у которой есть бывшие колонии и заморские территории в районах действия пакта, также сигнализирует о том, что она обеспокоена потенциальной напряженностью, которую может создать новый альянс.

Париж пытается активнее поднять этот вопрос на европейском уровне, призывая страны блока работать над более активным региональным присутствием. Он также призвал к солидарности в связи с «унижением» Франции и назвал продолжение текущих торговых переговоров ЕС с Австралией «немыслимым».

Не прекратились и нападки на Лондон: министр по европейским делам Франции обвинил Великобританию в том, что «наши британские друзья заявили, что они покидают ЕС, чтобы создать «глобальную Британию», но мы видим, что они возвращаются на колени американцам».

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрона и его американский коллега Джо Байден в ближайшие дни проведут телефонный разговор на фоне скандала со срывом контракта о поставках подводных лодок Австралии.