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Румыния не признает легитимность выборов в Государственную Думу Российской Федерации, организованных в воскресенье в оккупированном Крыму, и подтверждает свою поддержку суверенитета Украины.
Об этом пишет Timpul.
Румынские дипломаты напомнили, что страна выступила против аннексии Крыма и Севастополя Российской Федерацией.
В румынском министерстве также «с сожалением отметили», что Российская Федерация открыла избирательные участки в приднестровском регионе Республики Молдова, чем выказала пренебрежение к территориальной целостности Молдовы.
Напомним, Арсений Яценюк призвал власти официально сообщить о непризнании легитимности выборов в Госдуму РФ.
Румыния не признает легитимность выборов в Государственную Думу Российской Федерации, организованных в воскресенье в оккупированном Крыму, и подтверждает свою поддержку суверенитета Украины.
Об этом пишет Timpul.
Румынские дипломаты напомнили, что страна выступила против аннексии Крыма и Севастополя Российской Федерацией.
В румынском министерстве также «с сожалением отметили», что Российская Федерация открыла избирательные участки в приднестровском регионе Республики Молдова, чем выказала пренебрежение к территориальной целостности Молдовы.
Напомним, Арсений Яценюк призвал власти официально сообщить о непризнании легитимности выборов в Госдуму РФ.