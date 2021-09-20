Румыния не признает легитимность выборов в Государственную Думу Российской Федерации, организованных в воскресенье в оккупированном Крыму, и подтверждает свою поддержку суверенитета Украины.

Об этом пишет Timpul.

Румынские дипломаты напомнили, что страна выступила против аннексии Крыма и Севастополя Российской Федерацией.

В румынском министерстве также «с сожалением отметили», что Российская Федерация открыла избирательные участки в приднестровском регионе Республики Молдова, чем выказала пренебрежение к территориальной целостности Молдовы.

Напомним, Арсений Яценюк призвал власти официально сообщить о непризнании легитимности выборов в Госдуму РФ.