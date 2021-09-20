Повестка дня Верховной Рады Украины должна формироваться по вопросам, волнующим людей, а не по вопросам, которые лоббируют «Слуги народа».

Об этом в ходе согласительного совета заявил лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко.

Он призвал включить в повестку дня законопроект №6006, инициированный «ЕС». Как известно, партия предлагает за счет средств МВФ выплатить в ноябре 13-ю пенсию, увеличить финансирование субсидий, погасить долги военным, запланировать финансирование врачей и поддержку общин.

— Мне кажется, что у «Слуг народа» отдельная от народа и общества повестка дня. Есть ваша повестка дня в виде «лотерейки» Гетьманцева, «игорки» Арахамии. Вы пытаетесь отвлечь внимание общества. Что вы там предлагали — на латиницу перейти? Государство Украина переименовать, новый герб нарисовать? В то время, когда люди думают, где дрова купить. Каким образом им субсидии покрыть, потому что «рвет» семейный бюджет. Я только что вернулся из Черкасс, позавчера был в Днепре. Сельские врачи 2 месяца не получают заработную плату и не выезжают на вызовы, — возмущен Петр Порошенко.

Он напомнил, что на данный момент у украинской армии больше 1,5 миллиарда гривен задолженности по выплатам денежного обеспечения.

— Мы требуем, чтобы были решены вопросы жилищных субсидий гражданам — 20 миллиардов гривен за счет средств МВФ, которые подарили Украине. Тринадцатой пенсии — 23 миллиардов гривен. Возврат долгов военным, медикам и защиты от ковида. И вопрос децентрализации. Оставьте общины в покое. Прекратите их грабить, — призвал пятый президент.

Также он поднял вопрос комиссии по «вагнеровцам».

— Вы пытались создать ее из людей, которые имеют конфликт интересов, а сегодня была грубая попытка не допустить народных депутатов на парламентское заседание. Это, по-вашему, демократия? — вопрошает Петр Порошенко.

По его мнению, необходимо формировать повестку дня по важным для украинского общества вопросам, вне интересов лишь партии «Слуга народа».

— Ключевая задача для нашей страны — это соответствие Копенгагенским критериям. А это — демократия, верховенство права, защита прав человека, защита СМИ. Ни о чем из этого вы не заботитесь и таким образом вы тянете страну обратно в Россию, — убежден лидер «ЕС».

Ранее Петр Порошенко заявил, что рост задолженности по выплате заработной платы — следствие неумелой экономической политики, из-за которой инфляция вышла из-под контроля и уже имеет двузначный показатель.