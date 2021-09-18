Рост задолженности по выплате заработной платы — следствие неумелой экономической политики, из-за которой инфляция вышла из-под контроля и уже имеет двузначный показатель.

Об этом сказал лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко во время выступления на Форуме «От фундамента государственности в Украину будущего», который проходил в Днепре.

— Инфляция вырвалась из-под контроля. А это привело к тому, что в стране есть огромные суммы задолженности по выплате заработной платы. Посмотрите, в достаточно тяжелом 2018 году она была 2,8 миллиардов, а сегодня сумма задолженности перепрыгнула 4 миллиарда, — сказал Петр Порошенко.

Он также добавил, что 1,5 миллиардов гривен нынешняя власть уже задолжала украинской армии.

— Два года, с 2019-го, с нашей каденции они не повышали денежное довольствие. А сегодня не выплачивают даже то, что начисляют. Не выплачивают на оздоровление. Три месяца задолженность по компенсации за наем жилья. Остановлены строительства общежитий. 330 миллионов гривен они задолжали врачам, которые должны выходить на передовую, для того чтобы защищать украинцев и их жизни от ковида, — констатировал пятый президент.

Петр Порошенко напомнил, что с 2014 до 2019 года зарплата в Украине выросла почти в три раза — и минимальная, и средняя.

— Мы в свое время снизили в 2 раза налоговую нагрузку на зарплату, сократив до 22% единый социальный взнос и увеличив поступления в Пенсионный фонд, потому что люди поверили. В 2015-2016 годах мы ввели автоматический возврат НДС. У нас получалось обеспечить рост экономики. ВВП, когда я принял страну, был 1 триллион 365 миллиардов гривен. В 2019 году это было 3 триллиона 500 миллиардов гривен. Почти в три раза. Это статистика. Посмотрите доходы бюджета: в 2015 году поступления составляли 456 миллиардов. В 2019 году — 1 триллион 300 миллиардов. В три раза мы увеличили поступления бюджета за счет детенизации и борьбы с коррупцией. Цифры говорят лучше, чем лживые сообщения фейковых новостей олигархических телеканалов, — отметил лидер «ЕС».

Он отметил, что европейские стандарты жизни предусматривают демократию, верховенство права и высокий уровень доходов граждан. Петр Порошенко подчеркнул, что его партия призывает срочно за счет средств МВФ выплатить 13-ю пенсию, существенно увеличить расходы на субсидии, погасить долги по зарплате перед военными и врачами. Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в парламенте.

— Обеспечьте рост. Сделайте так, чтобы люди рост ВВП чувствовали по собственному кармане. Это то, в чем сегодня нуждается в первую очередь украинский народ, и мы знаем, как это сделать, — резюмирует Петр Порошенко.

Ранее сообщалось, что пятый президент Украины встретился с делегацией политологических центров США, в том числе директором Евразийского центра Атлантического Совета Джоном Хербстом и президентом CEPA (Центр анализа европейской политики) Алиной Поляковой.