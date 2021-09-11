Лидер «Европейской Солидарности», пятый президент Украины Петр Порошенко встретился с делегацией политологических центров США, в том числе директором Евразийского центра Атлантического Совета Джоном Хербстом и президентом CEPA (Центр анализа европейской политики) Алиной Поляковой.

Об этом сообщили в пресс-службе политсилы.

В ходе встречи обсуждались результаты визита президента Украины в Вашингтон и встречи Главы Украинского государства с президентом США Джо Байденом.

Петр Порошенко выразил благодарность американской стороне за твердую и последовательную поддержку Украины.

Участники встречи отметили важную помощь Вашингтона в деле консолидации международных усилий для противодействия продолжающейся российской агрессии против Украины и поддержки реформ в нашем государстве, а также критическую важность укрепления трансатлантического фронта санкций против России.

Отдельно обсуждалась ситуация в сфере развития и укрепления демократии, верховенства права, судебной реформы, устойчивости институтов государства в Украине.

Напомним, Петр Порошенко дал наставления президенту Владимиру Зеленскому перед его визитом в США. Он подчеркнул — надо использовать все возможности, чтобы поездка была содержательной, а не просто пиар-визитом.