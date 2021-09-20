Суд Бреста приговорил к полутора годам колонии гражданку РФ Ирину Вильхольм за твит, в котором она комментировала ситуацию с принудительной посадкой самолета Ryanair, в котором находился журналист Роман Протасевич.

Об этом сообщает правозащитный центр «Вясна».

Заседания проходили в экстра-темпе. Процесс начался 16 сентября, уже через 4 дня был оглашен приговор.

За слова «Очередное преступление Лукашенко: акт государственного пиратства» женщину отправили в колонию. Задержали ее в августе и всячески склоняли к признанию в экстремистской деятельности. По информации правозащитников, на нее сильно давили.

— Поводом для уголовного дела, напомним, стал твит Ирины 23.05.2021, который вел на ее статью в Живом Журнале. Вся публикация была полной перепечаткой статьи русской службы Би-Би-Си про инцидент с самолетом Ryanair (на котором летел Протасевич). Викхольм лишь добавила свой заголовок: «Очередное преступление Лукашенко: акт государственного авиапиратства» (хотя фраза «акт государственного авиапиратства» взята из того же материала Би-Би-Си, где приводилась реакция МИД Греции на инцидент), — пишут сотрудники центра.

Напомним, Минский областной суд огласил приговор для членов Координационного совета Беларуси Максима Знака и Марии Колесниковой. Максима Знака отправили в колонию на 10 лет, а Марию Колесникову — на 11.