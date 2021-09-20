Командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ Сергей Наев убежден, что формирования российской армии могут ударить по южным областям Украины, когда это станет необходимо для Кремля.

Свои представления по этой теме он озвучил в интервью с РБК-Украина.

Генерал-лейтенант подчеркнул, что южные регионы страны с каждым годом оказываются под большей угрозой.

— Стремительная милитаризация оккупированного полуострова и создание сверхмощной военной базы только усиливает угрозы национальной безопасности Украины в военной сфере. Кроме того, опыт 2014 свидетельствует о том, что РФ может пойти не только на обострение, но и перейти к реальным боевым действиям на юге Украины в любое удобное для российского руководства время, — анализирует Сергей Наев.

По его мнению, особенно болезненной для путинского режима стала «Крымская платформа».

— Очередным поводом для актуализации данного вопроса является инициирование руководством нашего государства работы «Крымской платформы». На этом фоне Российская Федерация только усиливает давление по недопущению выработки действенного механизма мирной деоккупации Крыма, угрожая возможным расширением вооруженной агрессии, — отметил командующий.

Напомним, военный аналитик Фельгенгауэр писал, что Черноморский флот РФ может провести высадку около 5 тысяч десантников между Одессой и Николаевом.