Городские власти Николаева выделили 2,7 миллионов гривен на уборку улиц и снега в Ингульском районе.

Об этом свидетельстуют данные системы открытых закупок Prozorro.

В четверг, 16 сентября, торги опубликовала Администрация Ингульского района Николаевского городского совета. В тендерной документации указано, что в услуги входит уборка мусора на 9 636 779 квадратных метрах, подметание территории на 899 126,33 квадратных метрах.

Также район очистят от грязи на 359 870,28, квадратных метрах, от снега — на 94 130 квадратных метрах. На этой же территории посыпят дороги от гололеда, цена соответствующих материалов входит в стоимость тендера. Кроме того, подрядчик очистит 175 мусорных контейнеров объемом200 литров. Аукцион назначили на 2 октября, услуги должны предоставить до 31 декабря 2021 года.

Ранее сообшалось, что Департамент жилищно-коммунального хозяйства объявил торги на покупку 138 контейнеров для сбора твердых бытовых отходов на колесах.