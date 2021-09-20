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Департамент жилищно-коммунального хозяйства объявил торги на покупку 138 контейнеров для сбора твердых бытовых отходов на колесах.
Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.
Ориентировочная стоимость закупки 841 тысяча 800 гривен — это по 6 тысяч 100 гривен за один бак.
Согласно тендерной документации, контейнеры должны состоять из плотного пластика, быть черного цвета и устойчивыми к ультрафиолету.
Объем — 1100 литров, вместительность — от 440 килограммов. Ширина — не меньше 137 сантиметров, высота — до 146 сантиметров, длина — до 108,5 сантимеров.
Поставить товар победитель должен будет до 15 ноября 2021 года, начало аукциона запланировано на 5 октября.
Напомним, в июне в Николаеве определили возчиков мусора на ближайшие 10 лет — победили коммунальные предприятия.
Ранее директор КП «Николаевкоммунтранс» Андрей Вецало рассказал, что пилотный проект по установке площадок с контейнерами углубленного типа столкнулся с проблемой – расходный материал доступен только российского производителя, из-за этого нет возможности покупать, например, мешки для «инновационного решения» в Николаеве.
Департамент жилищно-коммунального хозяйства объявил торги на покупку 138 контейнеров для сбора твердых бытовых отходов на колесах.
Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.
Ориентировочная стоимость закупки 841 тысяча 800 гривен — это по 6 тысяч 100 гривен за один бак.
Согласно тендерной документации, контейнеры должны состоять из плотного пластика, быть черного цвета и устойчивыми к ультрафиолету.
Объем — 1100 литров, вместительность — от 440 килограммов. Ширина — не меньше 137 сантиметров, высота — до 146 сантиметров, длина — до 108,5 сантимеров.
Поставить товар победитель должен будет до 15 ноября 2021 года, начало аукциона запланировано на 5 октября.
Напомним, в июне в Николаеве определили возчиков мусора на ближайшие 10 лет — победили коммунальные предприятия.
Ранее директор КП «Николаевкоммунтранс» Андрей Вецало рассказал, что пилотный проект по установке площадок с контейнерами углубленного типа столкнулся с проблемой – расходный материал доступен только российского производителя, из-за этого нет возможности покупать, например, мешки для «инновационного решения» в Николаеве.