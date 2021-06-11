В пятницу, 11 июня, в Николаеве огласили результаты конкурса по отбору компаний, которые будет заниматься вывозом бытовых отходов в городе.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Победителя определили конкурсная комиссия составе:

Сергей Брядко, директор ЖКП «Бриз»

Виталий Перебийнос, начальник управления экологии ДЖКХ

Наталья Рябенкова, сотрудник Госпродпотребслужбы

Елена Боличевская, начальник отдела цен и ценовой политики Николаевского горсовета

Тамара Седлярчук, представитель управления по вопросам ЖКХ Николаевской ОГА

Людмила Домарацкая, глава ОСМД

Победителей выбрали отдельно по четырем районам. В итоге на 10 лет определили возчиков мусора.

Центральный: коммунальное предприятие «Николаевкоммунтранс»

Ингульский: коммунальное предприятие «Обрiй-ДКП»

Заводский: коммунальное предприятие «Николаевкоммунтранс» Договор подпишут на 1 год, поскольку других соискателей в конкурсе не было

Корабельный: коммунальное предприятие «Николаевкоммунтранс»

ООО «Валан» по Центральному району не смогло показать всю технику, поэтому набрало меньше всего баллов.

По всем районам к работам приступят после утверждения тарифа, поскольку в него на данный момент не входит, например, вывоз жидких и крупногабаритных отходов.

Предприятия подадут предложения в отдел цен Николаевского горсовета, там проверят расчёты, обнародуют их, после чего его рассмотрит исполком.

Как сообщалось перевозчика бытовых отходов выберут отдельно по каждому из четырех районов города. При этом городской голова Александр Сенкевич настаивал на том, чтобы новый возчик был универсальным и работал во всех районах.

Ранее возчики твердых бытовых отходов обвинили коммунальное предприятие «Николаевкоммунтранс» в искусственном повышении цены на услуги вывоза мусора и недобросовестной конкуренции.

Напомним, что директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства горсовета Сергей Коренев перед принятием новых тарифов рассказывал, что в Николаеве тариф на вывоз мусора вырастет на 30-50% из-за подорожания захоронения ТБО.

В апреле прошлого года тогдашний директор КП «Николаевкоммунтранс» Андрей Цизин заявлял, что тариф на вывоз мусора прийдется увеличить из-за планов мэрии приобрести в лизинг новые мусоровозы для предприятия.