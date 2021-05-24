Департамент ЖКХ Николаевского городского совета перенес на 3 июня конкурс по определению исполнителя услуг по вывозу бытовых отходов на территории города. Изначально планировалось провести конкурс сегодня, 24 мая.

Об этом сообщили в пресс-службе Департамента ЖКХ Николаевского городского совета

Также перевозчика бытовых отходов выберут отдельно по каждому из четырех районов города. При этом городской голова Александр Сенкевич настаивал на том, чтобы новый возчик был универсальным и работал во всех районах.

— Возчики-победители должны будут вывозить не только твердые бытовые отходы, но и крупногабаритные и ремонтные отходы (а также жидкие в местах, где такие отходы образуются). Кроме того, условиями конкурса предусматривается возможность участника конкурса предоставить инвестиционную программу, что дополнительно предоставит ему преимущество, - сказано в сообщении.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил о желании, чтобы новый конкурс по определению исполнителя услуг по вывозу бытовых отходов на территории города выиграло коммунальное предприятие «Николаевкоммунтранс».

Ранее возчики твердых бытовых отходов обвинили коммунальное предприятие «Николаевкоммунтранс» в искусственном повышении цены на услуги вывоза мусора и недобросовестной конкуренции.

Напомним, что директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства горсовета Сергей Коренев перед принятием новых тарифов рассказывал, что в Николаеве тариф на вывоз мусора вырастет на 30-50% из-за подорожания захоронения ТБО.

В апреле прошлого года тогдашний директор КП «Николаевкоммунтранс» Андрей Цизин заявлял, что тариф на вывоз мусора прийдется увеличить из-за планов мэрии приобрести в лизинг новые мусоровозы для предприятия.