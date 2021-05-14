Департамент ЖКХ Николаевского городского совета намерен 24 мая провести конкурс по определению исполнителя услуг по вывозу бытовых отходов на территории города, причем отдать услугу победителю конкурса хотят аж на 10 лет.

Информация прозвучала в среду, 12 мая, в ходе заседания депутатской комиссии по вопросам ЖКХ горсовета Николаева, - сообщает корреспондент НикВести.

При этом чиновники объясняют такой срок контракта тем, что, например, за 5 лет просто невозможно реализовать инвестиционную программу.

Отметим, что в ходе заседания комиссии депутаты возмущались, что конкурс объявили без их ведома, на это им ответили, что на сайте Департамента ЖКХ еще 5 мая появилась информация о проведении конкурса.

— Закончился пятилетний срок с момента проведения предыдущего конкурса, а полномочия об оглашении конкурса – у исполнительных органов власти, - прокомментировал заместитель Николаевского городского головы - директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Сергей Коренев.

Заместитель начальника юридического отдела Департамента ЖКХ Игорь Набатов добавил, что депутаты городского совета своим решением от 24 декабря прошлого года сами дали соответствующие полномочия Департаменту ЖКХ объявлять конкурс, приняв новую редакцию Положения о Департаменте ЖКХ. Также он указал, что в постановлении Кабмина, регулирующем подобные конкурсы, не прописано условие согласования с депутатским корпусом.

Также юрист прокомментировал просьбу депутатов включить представителей фракций в конкурсную комиссию, прозвучало, что наличие депутатов в составе комиссии не предусмотрено.

— Тем же постановлением определен состав конкурсной комиссии, фактически, это 6 субъектов. Представители организаторов, представитель органа Госпродпотребслужбы, представитель поставщика коммунальных услуг, представитель органа государственной власти, представитель местного самоуправления и представитель собственника, арендатора, пользователя помещений. Порядок указывает, что конкурсная комиссия формируется на паритетных началах, на равном распределении. Вы можете предлагать кандидатуры в комиссию, но если Департамент эту рекомендацию выполнит, то это станет основанием для отмены результатов – не будет соблюдем порядок проведения конкурса. Не могут туда входить лица, не указанные в постановлении Кабмина, - сказал Игорь Набатов.

Далее депутат Владислав Чайка призвал представителей Департамента ЖКХ отменять конкурс, или «будут суды».

— Переносите его по-хорошему. Депутатский корпус хочет поучаствовать в конкурсной комиссии. Советую вам найти возможность включить в конкурсную комиссию депутатов и перенести конкурс, – заявил Владислав Чайка.

Сергей Коренев ответил, что они выполняют требование закона, «чтобы у нас было чище в городе».

А вот, как чиновники обосновали именно 10-летний контракт с новым возчиком мусора.

— В Порядке проведения конкурса предусмотрено, что конкурс должен быть проведен не менее, чем на 5 лет. Фактически, организатор конкурса может определить самостоятельно, на какой срок будет проведен конкурс. Почему именно 10 лет? Потому что, есть идея и в конкурсной документации это определенно, что предоставляться преимущество будет тому, кто предоставит проект инвестиционной программы или утвержденную инвестиционную программу. Если инвестиционная программа будет реализовываться, то срок реализации - не 5 лет. Поэтому возникла идея провести конкурс на 10 лет, - рассказал Игорь Набатов.

В итоге Владислав Чайка предложил члена комиссии проголосовать за рекомендацию о переносе тендера, но вопрос провалился – лишь 3 депутата голосовали «за».

Ранее возчики твердых бытовых отходов обвинили коммунальное предприятие «Николаевкоммунтранс» в искусственном повышении цены на услуги вывоза мусора и недобросовестной конкуренции.

Напомним, что директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства горсовета Сергей Коренев перед принятием новых тарифов рассказывал, что в Николаеве тариф на вывоз мусора вырастет на 30-50% из-за подорожания захоронения ТБО.

В апреле прошлого года тогдашний директор КП «Николаевкоммунтранс» Андрей Цизин заявлял, что тариф на вывоз мусора прийдется увеличить из-за планов мэрии приобрести в лизинг новые мусоровозы для предприятия.