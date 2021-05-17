Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил о желании, чтобы новый конкурс по определению исполнителя услуг по вывозу бытовых отходов на территории города выиграло коммунальное предприятие «Николаевкоммунтранс». Отметим, что Департамент ЖКХ Николаевского городского совета проводит конкурс сроком на 10 лет.

Свое мнение он озвучил в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

Мэр уверен, что новый возчик должен быть универсальным, работать во всех районах и заниматься вывозом как твердых бытовых отходов, так и крупногабаритного мусора с листвой.

— Сегодня мы хотим наладить более эффективную работу по вывозу ТБО. Почему? У нас сегодня возчики занимаются вывозом ТБО, а параллельно растут свалки крупногабаритного мусора: диваны, телевизоры. Но возчики говорят, что у них этого нет в тарифе. Еще рядом вырастает свалка какой-то листвы и веток, там появляется унитаз, мусорные пакеты и все остальное. Сегодня у нас на территории города работают 3 компании. Это КП «Николаевкоммунтранс», оно является оператором полигона ТБО и занимается вывозом твердых бытовых отходов в Заводском и Ингульском районах. Также КП «Обрій-ДКП» занимается вывозом в Корабельном районе. Частное предприятие ООО «Волан» занимается вывозом в Центральном районе. Опять мы слышим, что Сенкевич хочет кого-то там поставить – у нас задача и мы готовим коммунальное предприятие, чтобы оно выходило на конкурс, чтобы победить во всех районах города. Предыдущие 5 лет мы над этим работали, наполняя предприятие техникой, покупая новые мусоровозы и технику для полигона. Планируем продолжать эту работу. Эта техника есть в тарифе как инвестиционная составляющая, - сказал Александр Сенкевич.

Также он прокомментировал заявления отдельных депутатов о том, что депутатский корпус должен поучаствовать в конкурсной комиссии.

— Подобные конкурсы, как конкурс на транспорт и вывоз ТБО, регламентируются законодательными актами. Список конкурсной комиссии, количество людей и кто эти люди, определяется законодательными актами. Даты и временные рамки также регламентируются законами Украины. Понимаю, что кому-то может что-то не нравится, просто у некоторых людей очень короткая память. На самом деле такой же конкурс был проведен 5 лет назад, срок его действия истекает, - отметил Александр Сенкевич.

Он подытожил, что никого не будут ограничивать в участии в конкурсе по вывозу ТБО.

— У нас нет задачи поставить какую-то фирму или что-то там придумать. У нас задача, чтобы наше коммунальное предприятие смогло принять участие в конкурсе, чтобы конкурс никого не ограничивал в участии. Наша задача – построить систему эффективного вывоза ТБО, чтобы не было так как сегодня, что «у семи нянек дитя без глазу», - пообещал Александр Сенкевич.

Департамент ЖКХ Николаевского городского совета намерен 24 мая провести конкурс по определению исполнителя услуг по вывозу бытовых отходов на территории города, причем отдать услугу победителю конкурса хотят аж на 10 лет.

Ранее возчики твердых бытовых отходов обвинили коммунальное предприятие «Николаевкоммунтранс» в искусственном повышении цены на услуги вывоза мусора и недобросовестной конкуренции.

Напомним, что директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства горсовета Сергей Коренев перед принятием новых тарифов рассказывал, что в Николаеве тариф на вывоз мусора вырастет на 30-50% из-за подорожания захоронения ТБО.

В апреле прошлого года тогдашний директор КП «Николаевкоммунтранс» Андрей Цизин заявлял, что тариф на вывоз мусора прийдется увеличить из-за планов мэрии приобрести в лизинг новые мусоровозы для предприятия.