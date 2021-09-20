В Николаеве 23 сентября разведут Варваровский, Ингульский и понтонный пешеходный мосты, чтобы акваторию ГП «Николаевский судостроительный завод» покинул рейдовый тральщик «Геническ».

Об этом сообщили в пресс-службе КП «ЭЛУ автодорог Николаев».

Ожидается, что мосты разведут с 12:00 по 13:00 часов. Резервным днем разводки мостов определили 24 сентября.

— Просим учитывать эту информацию при планировании своего маршрута, — сказано в сообщении.

Рейдовый тральщик «Геническ» в Николаев зашел 1 апреля. Специалисты предприятия восстанавливали внешнюю обшивку, винто-рулевой комплекс, силовые установки, механизмы и тому подобное.