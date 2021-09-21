Для въезда в Ватикан с 1 октября необходимо будет иметь «зеленый пропуск» — сертификат вакцинации от болезни COVID-19.

Как сообщает агентство ANSA, об этом объявила Папская комиссия по делам города Ватикан.

Согласно сообщению, «зеленый пропуск» показывает, что человек привит от коронавируса, оправился от болезни или недавно получил отрицательный результат теста на COVID-19.

Ранее сообщалось, что количество записей на вакцинацию против коронавируса в Италии резко возросло на этой неделе после того, как правительство объявило о необходимости иметь COVID-сертификат для всех, кто работает.