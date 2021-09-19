Количество записей на вакцинацию против коронавируса в Италии резко возросло на этой неделе после того, как правительство объявило о необходимости иметь COVID-сертификат для всех, кто работает.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на ANSA.

— В национальном масштабе количество бронирований первой дозы увеличилось на 20-40 процентов по сравнению с прошлой неделей, — заявил комиссар по вопросам вакцинации Франческо Фиглиуоло.

Почти 76 процентов всех людей в возрасте старше 12 лет полностью вакцинированы против COVID-19 в Италии.

Напомним, украинцам для внутреннего пользования планируют выдавать «зеленый» и «желтый» сертификаты о прививках от ковида. «Зеленый» будет свидетельствовать о завершении полного курса вакцинации, «желтый» — о получении первой дозы.