Партия «Слуга народа» решила выдвинуть кандидатом на довыборы на 184 округе в Херсонской области главу ОГА Сергея Козыря.

Об этом сообщила пресс-секретарь фракции «Слуга народа» Юлия Палийчук в Telegram

— На заседании Политсовета партии «Слуги народа» принято решение выдвинуть кандидатом в народные депутаты на 184 округе действующего председателя Херсонской ОГА Сергея Козыря, — сообщила Юлия Палийчук.

Выборы в округе объявили поскольку ранее избранный нардеп Игорь Колыхаев стал мэром Херсона и сложил полномочия депутата.

Ранее Центральная избирательная комиссия назначила на воскресенье, 31 октября, промежуточные выборы народных депутатов в одномандатных избирательных округах № 184 (Херсонская область) и № 197 (Черкасская область).

Решение принято в связи с тем, что ранее избранные в округах народные депутаты были досрочно лишены мандатов, поскольку народный депутат Игорь Колыхаев (184-й округ) был избран Херсонским городским головой на местных выборах в 2020 году, а народный депутат Александр Скичко (197-й округ) назначен председателем Черкасской ОГА.

1 сентября в одномандатных избирательных округах № 184 и № 197 начался избирательный процесс промежуточных выборов народных депутатов.

Напомним, 15 июня парламентарий Василий Вираюстюк принес присягу народного депутата в Верховной Раде. Он победил на довыборах в Верховную раду на 87-м округе в Ивано-Франковской области.