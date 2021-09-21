Во время американской поездки президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поставки США Украине компонентов системы ПРО Железный купол» еще не предопределены.

Об этом сообщает телеканал «Дом».

Глава государства считает, что не стгоит спешить с громкими заголовками в прессе.

— Мы в СМИ с вами слышали некоторые сигналы относительно ракетной поддержки Украины … Относительно «Железного купола» еще рано говорить. Однако вы слышали эти сигналы и месседжи от США, — отметил Владимир Зеленский.

Он добавил, что рассчитывает на результаты после этого рабочего визита.

Ранее в СМИ появились заметки, что Штаты допускают передачу Киеву частей системы противоракетной обороны «Железный купол», которая зарекомендовала себя в Израиле.