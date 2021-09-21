Турецкая республика не считает легитимными выборы в Госдуму РФ, которые прошли в оккупированном Крыму.

Об этом информирует Антикор, ссылаясь на турецкую прессу.

Глава МИД Турции Танжу Билгич подтвердил, что Анкара никогда не признает оккупацию Крыма и поддерживает суверенность Украины.

— В этом контексте результаты выборов в Государственную Думу РФ, состоявшихся в Крыму 17-19 сентября 2021 года, не имеют юридической силы для Турции, — акцентировал высокопоставленный дипломат.

Напомним, Румыния не признала легитимность российских выборов.