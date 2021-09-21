Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель осудил планы властей Мали пригласить к себе в страну контингент российских наемников из ЧВК Вагнера, за которой тянется кровавый след.

Об этом информирует Reuters.

Европейский дипломат, подчеркнул, что в альянсе уже знакомы с методами работы российских наемников и не хотят видеть последствия этого в еще одной стране.

— Мы уже знаем группу «Вагнера» и то, как они вели себя в разных частях мира. И, конечно, это не поможет нашим отношения с правительством Мали, — акцентировал Жозеп Боррель.

При этом, верифицированных данных о подписании договора между властями Мали и наемниками Пригожина в открытом доступе нет. Представители ЕС опираются на свои источники из спецслужб, которые утверждают, что Мали хочет нанять вагнеровцев для обучения малийских военных.

Напомним, Франция лишит Мали военной поддержки, если новое правительство страны пойдет на сотрудничество с наемниками ЧВК Вагнера.