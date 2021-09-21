Бюджетная политика «Слуг народа» базируется не на интересах людей, а на лоббировании теневых доходов.

Об этом с трибуны Верховной Рады заявил лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко.

Он подчеркнул, что до конца этого года необходимо выплатить 13-ю пенсию, защитить децентрализацию, вернуть задолженность военным, а также добавить позиции по субсидиям.

Петр Порошенко отметил, что несмотря на коронакризис соседние государства показали значительно более высокий рост экономики, чем Украина.

— Рост экономики 2020 года в странах ЕС следующее: в Польше квартальный взнос 11%, в Эстонии — 14%, а в Турции — 21% роста экономики за квартал. Какой рост в Украине на фоне кризиса в прошлом году? 5%. Куда мы движемся? Бюджет — это философия развития страны со стороны правящей власти. Для стимулирования развития экономики нам нужны прямые иностранные инвестиции, — считает пятый президент.

По его мнению, для стимулирования инвестиций власть должна обеспечить верховенство права и доверие, демократию, права человека, свободу СМИ и отсутствие преследования оппозиции.

— По всем этим вопросам Украина при Зеленском демонстрирует регресс. Одна из самых больших проблем — это ложь. Если вы посмотрите на этот бюджет, вспомните — когда Гетманцев лоббировал «лотерейку», когда Арахамия лоббировал «игорку», они говорили, что доходы бюджета будут 7 миллиардов гривен. Сколько сейчас заложили в доходы от «игорки» и «лотерейки»? 700 миллионов. Это и есть ложь, потому что деньги идут в карманы «Слуг народа» в виде конвертов «20-40-50», которые разносятся по залу, — констатирует Петр Порошенко.

Ранее он заявлял, что повестка дня Верховной Рады Украины должна формироваться по вопросам, волнующим людей, а не по вопросам, которые лоббируют «Слуги народа».