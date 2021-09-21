Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, а также с американскими инвесторами.

Встреча проходила в постоянном представительстве Украины при ООН в Нью-Йорке, передает Укринформ.

Владимр Зеленский поблагодарил Урсулу фон дер Ляйен за поддержку независимости Украины в противостоянии российской агрессии и поддержку Крымской платформы.

Стороны обсудили вопросы экономического сотрудничества Украины и ЕС. По словам представителя Президента Сергея Никифорова, Владимир Зеленский поднял вопросы энергетической безопасности, в частности в контексте газопровода «Северный поток-2», интеграции украинской и европейской энергосистем, перехода на зеленую энергетику, либерализации транспортных перевозок.

По информации пресс-службы главы Украинского государства, Владимир Зеленский сообщил Урсуле фон дер Ляйен об ухудшении ситуации в Крыму, в частности очередную волну незаконных политически мотивированных арестов.

Президент поднял вопрос об оказании содействия в освобождении почти 450 украинцев, содержащихся на временно оккупированных территориях и в России.

Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен скоординировали позиции в контексте подготовки к 23-му саммиту Украина — ЕС, проведение которого запланировано на 12 октября этого года в Киеве. Глава государства подчеркнул, что признание европейской перспективы и дальнейшая интеграция экономики Украины во внутренний рынок ЕС — среди ключевых приоритетов нашего государства.

Владимир Зеленский также встретился с американскими инвесторами. Как пояснил в комментарии изданию внештатный советник Президента Украины американец Эндрю Мак, сейчас, когда в Нью-Йорке находится более сотни лидеров государств, каждому из них непросто провести переговоры с инвесторами, в то же время многие бизнесмены выразили желание встретиться именно с Зеленским.

По словам Эндрю Мака, это восемь человек, которые являются донорами Американского еврейского комитета — влиятельной организации бизнесменов в Нью-Йорке, и три организации, которые входят в его состав. Советник Президента напомнил, что именно эта организация совместно с Украинским конгрессовым комитетом в 2016 году подписали письмо на имя тогдашнего президента США Барака Обамы о предоставлении Украине оружия для противостояния российской агрессии.

По словам Сергея Никифорова, Владимир Зеленский обсудил с представителями деловых кругов вопросы привлечения инвестиций в Украину, поскольку сейчас в результате реформ, в частности судебной, для этого создаются благоприятные условия.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Нью-Йорк (США) заявил, что Генеральная ассамблея ООН является одной из основных площадок, где Украина может решать вопрос о Донбассе и Крыме.