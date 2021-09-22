Президент Украины Владимир Зеленский встретился в США с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Говорили об освобождении крымских политзаключенных, в частности — Наримана Джелялова.

Об этом сообщает «Укринформ».

Переговоры президентов состоялись в Постоянном представительстве Турецкой Республики при ООН.

Стороны обсудили гуманитарную ситуацию в оккупированном Крыму и то, «каким образом Турция может способствовать освобождению удерживаемых лиц, в частности крымских татар».

Президенты также коснулись ряда экономических вопросов, подчеркнули необходимость завершения подготовки и подписания соглашения о зоне свободной торговли между двумя странами. В этом контексте для Украины актуальным остается вопрос поставок сжиженного газа с Ближнего Востока при содействии Турции.

Также на переговорах Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана поднимались вопросы военного сотрудничества, в частности в военно-морской сфере.

Как сообщалось, в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке президент Польши встретится с несколькими коллегами. В частности, Анджей Дуда проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.