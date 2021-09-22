Захватившее власть в Афганистане движение «Талибан» попросило предоставить ему возможность выступить на Генассамблее (ГА) ООН.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Associated Press.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш получил письмо от назначенного талибами Амира Хана Муттаки «с просьбой принять участие» в дебатах на высоком уровне, заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Он уточнил, что письмо было отправлено за день до начала сессии 20 сентября, а Муттаки был указан в нем как «министр иностранных дел».

В письме Амира Хана Муттаки заявил, что бывший президент Афганистана Ашраф Гани был «свергнут» 15 августа и что страны по всему миру «больше не признают его президентом».

В связи с этим, указывалось в письме, назначенный предыдущим правительством постпред Афганистана Гулам Исакзай «больше не представляет» страну в ООН. Талибы назначили своего постоянного представителя при ООН Сухайля Шахина.

В письме не уточнялось, хочет ли Муттаки поехать в Нью-Йорк, чтобы выступить лично, или талибы представят записанное видеообращение.

Представитель генсека ООН также сообщил, что Гутерриш получил отдельное письмо от Исакзайя от 15 сентября, содержащее список делегации Афганистана для участия в сессии.

В этом письме Гулам Исакзай был указан в качестве постоянного представителя Афганистана, отметил Стефан Дюжаррик.

— Эти два сообщения были направлены секретариатом после консультаций с канцелярией председателя Генеральной Ассамблеи членам комитета по проверке полномочий 76-й сессии Генеральной Ассамблеи, — сказал Стефан Дюжаррик. — До сих пор не было запланировано ни одного заседания комитета по проверке полномочий, — сказал заместитель официального представителя ООН Фархан Хак.

Тем временем агентство AFP со ссылкой на дипломатический источник уточнило, что в прошлом комитет воздерживался от принятия решения и вместо этого передавал его на голосование Генеральной Ассамблеи.

Ранее сообщалось, что талибы стали новыми мишенями для смертников ИГИЛ.