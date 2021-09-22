Решение канцлера Ангелы Меркель принять сотни тысяч сирийских беженцев в 2015 году дало свои плоды в этом, теперь многие из них смогут участвовать в выборах.
На это обращает внимание Dnevnik.
Согласно федеральной статистике, количество сирийцев, получивших немецкое гражданство, выросло на 74 процента в 2020 году. Общее количество сирийских беженцев оценивается в 700 тысяч.
Опрос 2020 года, проведенный Экспертным советом по интеграции и миграции, показал, что только 65 процентов мигрантов с немецким гражданством проголосовали в 2017 году по сравнению с 86 процентами граждан Германии по рождению. Согласно исследованию, знание языка и социально-экономический статус являются двумя факторами, определяющими участие мигрантов в голосовании, а также то, как долго они находятся в стране.
В нем говорится, что «чем дольше человек проживает в Германии, тем больше у него шансов почувствовать, что он понимает политическую жизнь и может участвовать в ней». Исследование, проведенное Немецким институтом бизнес-исследований, показало, что традиционно мигранты из южной Европы и Турции, которые приезжают в качестве гастарбайтеров, признают социал-демократов партией, которая лучше всего представляет их интересы.
Напротив, сирийцы с большей вероятностью поддержат консерваторов Меркель, которые установили миграционную политику с 2013 по 2016 год, когда большинство из них прибыло в Германию.
Неофициальный опрос среди членов группы сирийских мигрантов в Facebook показал, что, если бы у них было право голоса, большинство из них теперь проголосовало бы за христианских демократов Меркель. На втором месте — зеленые. На третьем месте ответ «Мне не интересно».
Напомним, немецкая фирма из Кобурга выпустила специальную партию плюшевых мишек по случаю завершения полномочий Ангелы Меркель на посту канцлера.
Решение канцлера Ангелы Меркель принять сотни тысяч сирийских беженцев в 2015 году дало свои плоды в этом, теперь многие из них смогут участвовать в выборах.
На это обращает внимание Dnevnik.
Согласно федеральной статистике, количество сирийцев, получивших немецкое гражданство, выросло на 74 процента в 2020 году. Общее количество сирийских беженцев оценивается в 700 тысяч.
Опрос 2020 года, проведенный Экспертным советом по интеграции и миграции, показал, что только 65 процентов мигрантов с немецким гражданством проголосовали в 2017 году по сравнению с 86 процентами граждан Германии по рождению. Согласно исследованию, знание языка и социально-экономический статус являются двумя факторами, определяющими участие мигрантов в голосовании, а также то, как долго они находятся в стране.
В нем говорится, что «чем дольше человек проживает в Германии, тем больше у него шансов почувствовать, что он понимает политическую жизнь и может участвовать в ней». Исследование, проведенное Немецким институтом бизнес-исследований, показало, что традиционно мигранты из южной Европы и Турции, которые приезжают в качестве гастарбайтеров, признают социал-демократов партией, которая лучше всего представляет их интересы.
Напротив, сирийцы с большей вероятностью поддержат консерваторов Меркель, которые установили миграционную политику с 2013 по 2016 год, когда большинство из них прибыло в Германию.
Неофициальный опрос среди членов группы сирийских мигрантов в Facebook показал, что, если бы у них было право голоса, большинство из них теперь проголосовало бы за христианских демократов Меркель. На втором месте — зеленые. На третьем месте ответ «Мне не интересно».
Напомним, немецкая фирма из Кобурга выпустила специальную партию плюшевых мишек по случаю завершения полномочий Ангелы Меркель на посту канцлера.