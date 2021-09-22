Решение канцлера Ангелы Меркель принять сотни тысяч сирийских беженцев в 2015 году дало свои плоды в этом, теперь многие из них смогут участвовать в выборах.

На это обращает внимание Dnevnik.

Согласно федеральной статистике, количество сирийцев, получивших немецкое гражданство, выросло на 74 процента в 2020 году. Общее количество сирийских беженцев оценивается в 700 тысяч.

Опрос 2020 года, проведенный Экспертным советом по интеграции и миграции, показал, что только 65 процентов мигрантов с немецким гражданством проголосовали в 2017 году по сравнению с 86 процентами граждан Германии по рождению. Согласно исследованию, знание языка и социально-экономический статус являются двумя факторами, определяющими участие мигрантов в голосовании, а также то, как долго они находятся в стране.

В нем говорится, что «чем дольше человек проживает в Германии, тем больше у него шансов почувствовать, что он понимает политическую жизнь и может участвовать в ней». Исследование, проведенное Немецким институтом бизнес-исследований, показало, что традиционно мигранты из южной Европы и Турции, которые приезжают в качестве гастарбайтеров, признают социал-демократов партией, которая лучше всего представляет их интересы.

Напротив, сирийцы с большей вероятностью поддержат консерваторов Меркель, которые установили миграционную политику с 2013 по 2016 год, когда большинство из них прибыло в Германию.

Неофициальный опрос среди членов группы сирийских мигрантов в Facebook показал, что, если бы у них было право голоса, большинство из них теперь проголосовало бы за христианских демократов Меркель. На втором месте — зеленые. На третьем месте ответ «Мне не интересно».

Напомним, немецкая фирма из Кобурга выпустила специальную партию плюшевых мишек по случаю завершения полномочий Ангелы Меркель на посту канцлера.