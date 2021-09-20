Немецкая фирма из Кобурга выпустила специальную партию плюшевых мишек по случаю завершения полномочий Ангелы Меркель на посту канцлера.

О этом сообщает Корреспондент.

«Личные медведи» — это традиция более чем 100-летнего семейного бизнеса фирмы из Баварии: компания делала такие игрушки в честь Барака Обамы и короля Людвига, есть копии бывшего канцлера Гельмута Шмидта и королевы Елизаветы II.

Плюшевые мишки «Меркель» будут стоить 189 евро.

— Это не детские игрушки, это коллекционные вещи, — пояснил высокую цену управляющий директор Мартин Герман.

Будет изготовлено всего 500 штук Ч и одну из них, под цифрой 16 получит собственно канцлер, ее передаст Ангеле Меркель депутат Бундестага по округу Кобурга.

Цифра «16» символизирует количество лет пребывания Ангелы Меркель в должности.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель обвинил Украину в том, что она якобы готовится к выходу из минского процесса. Кроме того, Путин попросил Меркель повлиять на официальный Киев.