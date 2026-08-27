Городской совет не принял новый устав Николаевлектротранса

Николаевский горсовет не утвердил новый устав электротранса. Фото: НикВести

Городской совет не утвердил новый устав КП «Николаевлектротранс». В нем шла речь о создании наблюдательного совета. Однако депутаты отдали лишь 26 голосов «за», которых не хватило для принятия решения.

Об этом шла речь на заседании сессии сегодня, 27 августа, сообщают «НикВести».

Заместитель начальника управления транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций Олег Кукса сообщил депутатам, что в устав добавили наблюдательный совет.

— В устав в новой редакции включили наблюдательные советы в состав руководящих органов предприятия. Это выполнение решения городского совета от 28 ноября 2024 года. Это часть общей реформы коммунальных предприятий в Николаеве, которая направлена на повышение эффективности и прозрачности их работы, а также соответствует лучшим международным стандартам, — сказал Олег Кукса.

Заместитель начальника управления транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций Олег Кукса. Скриншот из трансляции сессии

Он отметил, что наблюдательный совет отвечает за стратегическое развитие предприятия, общий контроль и надзор за его деятельностью, обеспечивает его прозрачность и подотчетность, а также эффективное использование средств.

— Наблюдательный совет утверждает стратегию предприятия, финансовый план, согласовывает закупки, — сказал заместитель начальника управления транспортного комплекса, — добавил Олег Кукса.

Мэр Александр Сеннкевич сказал, что впереди ещё создание и утверждение наблюдательного совета. Предположительно, это будет сделано на следующей сессии.

Во время голосования проект решения набрал всего 26 голосов «за». Один депутат проголосовал против, еще девять воздержались.

Напомним, комиссия по вопросам ЖКХ согласовала проект решения о новом уставе электротранса, но у некоторых депутатов возникли вопросы относительно необходимости создания наблюдательного совета. При этом они упомянули наблюдательный совет водоканала.