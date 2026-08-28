Миллионные переплаты за школьные укрытия: подрядчиков связывают с родственниками главы Вознесенской РГА Кукурузы

Депутат Николаевского областного совета Александр Кукуруза. Фото: Вознесенская РГА

В Николаевской области правоохранители подозревают заказчиков и строителей в возможной переплате более 3 миллионов гривен бюджетных средств при строительстве укрытия для Прибужского лицея.

Об этом говорится в статье издания Nikcenter.

Журналисты выяснили, что компания-подрядчик, получившая контракт на строительство укрытия стоимостью около 50 миллионов гривен, связана с семьёй главы Вознесенской районной государственной администрации Александра Кукурузы. При этом укрытие до сих пор не работает, а доступа к нему нет даже у директора лицея.

Реклама

В расследовании говорится, что во время полномасштабной войны в Николаевской области сформировалась группа подрядчиков, которым местные чиновники доверяли строительство и ремонт социальных объектов. Вновь созданные компании возводят подземные школы и ремонтируют больницы, преимущественно в Первомайском и Вознесенском районах.

Nikcenter выяснил, что семь компаний и два индивидуальных предпринимателя, связанные между собой, получили контракты на сумму свыше 600 миллионов гривен. По данным журналистов, при участии в тендерах компании завышали цены и указывали ложные данные в тендерной документации. Их владельцами и руководителями, как установили журналисты, являются родственники и приближенные Александра Кукурузы — депутата Николаевского областного совета, а с недавнего времени и главы Вознесенской районной государственной администрации.

Компания, связанная с семьёй Кукурузы, получила подряды на ₴230 млн

Весной 2025 года президент назначил Александра Кукурузу главой Вознесенской районной государственной администрации. До этого он был депутатом Николаевского областного совета от партии «Наш край» и заместителем городского головы Первомайска.

Именно в Вознесенском районе получила все свои подряды недавно созданная компания ООО «Первая украинская строительная» — около 230 миллионов гривен. Хотя предприятие зарегистрировано в Киеве, его производственные мощности, судя по тендерной документации, расположены в Первомайске.

Первые тендеры компания начала выигрывать осенью 2023 года после того, как её перерегистрировали на риелтора из Чёрноморска Сергея Ткаченко. Он около десяти лет владеет агентством недвижимости и в настоящее время занимается риэлторской деятельностью, в частности публикует видеообзоры недвижимости для аренды и продажи в Черноморске.

Журналисты Nikcenter выяснили, что жены Сергея Ткаченко и Александра Кукурузы — родные сестры. Жена политика Галина Гура (Куделя) прописана вместе с Сергеем Ткаченко в одном доме. Вместе с сестрой Марией Ткаченко (Куделя) и родителями она владеет совместным бизнесом — сетью люксовой оптики.

Жена политика является сестрой жены Сергея Ткаченко — владельца подрядной компании «ПУБ». Скриншоты из соцсетей

В своих соцсетях женщины демонстрируют поездки за границу и элитные аксессуары. В то же время компания «Первая украинская строительная», зарегистрированная на мужа одной из них, по данным Nikcenter, завышает цены на строительные материалы. В некоторых случаях разница достигает 30 раз. Только на одном объекте журналисты насчитали 8 миллионов гривен вероятной переплаты за стройматериалы.

Скриншоты из социальных сетей

Журналисты обратились за комментарием к Сергею Ткаченко. Узнав, что разговор будет касаться тендеров, он попросил несколько часов перед звонком. Однако впоследствии отказался обсуждать эту тему. На вопрос, способствовал ли Александр Кукуруза тому, чтобы его компания получила бюджетные средства, Сергей Ткаченко ответил, что ему об этом ничего не известно.

Четыре компании и ₴124 млн подрядов: ещё одна связь с Кукурузой

У жителя Первомайска Владимира Подоляна, еще одного приближенного к Александру Кукурузе, во время полномасштабной войны появилось сразу четыре компании.

Владимир Подолян — однопартиец Александра Кукурузы. Вместе они посещали социальные объекты во время избирательной кампании. В 2020 году мужчина также внес пожертвование в избирательный фонд николаевского отделения партии «Наш край», когда Александр Кукуруза баллотировался в Николаевский областной совет.

Кроме того, в телефонной книге Владимира Подоляна его номер сохранен под тегами «водитель Кукурузы», «помощник Кукурузы», «заместитель мэра Первомайска», «водитель от Галины Гуры» и десятками других подобных пометок.

Как сохранен номер Владимира Подоляка в телефонной книге. Иллюстрация: Nikcenter

С 2023 года компании Владимира Подоляна получили подряды в Николаевской области почти на 124 миллиона гривен. Среди них — ремонт укрытий, больниц и школ. При этом ещё два года назад Владимир Подолян официально не занимался бизнесом.

«Интересно, что на самом первом тендере одна из компаний новоиспечённого предпринимателя сообщила заказчику об опыте строительных работ, которые якобы выполняла по заказу депутата Первомайского горсовета Олега Горицына», — пишут в расследовании.

Журналисты обратились к Владимиру Подоляну за комментарием, однако на момент публикации ответов на вопросы не получили. В его телефонных тегах также часто упоминаются несколько компаний, которые ему не принадлежат, но, по данным журналистов, могут быть с ним связаны.

Владимир Подолян. Фото из соцсетей

Среди них — уже упомянутое ООО «Первая украинская строительная», зарегистрированное на знакомого главы Вознесенской РГА. Также упоминается ООО «БМУ-13», которое ранее участвовало в тендерах и, согласно заключению Антимонопольного комитета Украины, вступало в сговор с компанией депутата Олега Горицына.

Еще одна связь ведет к компании «Хозяин-2», которая за последние четыре года получила на тендерах более 235 миллионов гривен. ООО «Хозяин-2» зарегистрировано на жителя Первомайска Петра Пестова. Помимо этой компании, он владеет ещё пятью фирмами.

Еще одну компанию основала его жена Юлия Пестова. Не имея опыта участия в тендерах, её фирма «Коммунбудтехсервис-1» получила подряд от департамента градостроительства Николаевской ОГА на строительство амбулатории за 7,5 миллиона гривен.

Эта семья также связана с семьёй Александра Кукурузы, судя по социальным сетям Юлии Пестовой и Галины Гуры — супруги политика.

Скриншоты из социальных сетей

Таким образом, по данным Nikcenter, все компании из этой группы подрядчиков, работающие на севере Николаевской области, так или иначе связаны с депутатом облсовета и главой Вознесенской РГА Александром Кукурузой.

Эта связь, по данным журналистов, прослеживается и в тендерной документации. Из-за нехватки или, как в случае с компанией «ПУБ», полного отсутствия строительной техники компании арендуют её у ПАО «Первомайская МПМК». Контрольный пакет акций предприятия принадлежит Кукурузе.

В комментарии Nikcenter Петр Пестов отрицал, что политик помогает его компаниям получать подряды. По его словам, он также не знал, что предприятие, сдающее его компаниям технику в аренду, частично принадлежит Александру Кукурузе.

— Конечно, я знаю, кто такой Александр Кукуруза — депутат облсовета. У нас нет деловых связей. К сожалению или к счастью, он не помогает (с получением бюджетных подрядов). Что касается тендерной документации и цен, есть техническое задание (от заказчика), есть сумма. И мы, в соответствии с этим заданием, подаем свое предложение. А там уже подходит или не подходит», — ответил предприниматель.

₴1,4 млрд на строительство: кто получал крупнейшие подряды на севере области

Чтобы проанализировать распределение бюджетных средств на строительство и ремонт, журналисты Nikcenter изучили публичные закупки в Вознесенском и Первомайском районах. В выборку вошли работы с ожидаемой стоимостью более 50 тысяч гривен. Контракты на ремонт дорог и улиц журналисты не учитывали, поскольку этот сегмент рынка имеет свою специфику.

Всего в Prozorro журналисты нашли информацию о 1608 контрактах на строительство и ремонт, заключенных распорядителями бюджетных средств в 2022–2025 годах. Общая ожидаемая стоимость этих работ на севере Николаевской области за три с половиной года составила 1 миллиард 439 миллионов гривен.

Иллюстрация: Nikcenter Иллюстрация: Nikcenter

Полномасштабная война существенно повлияла на рынок государственного строительства. В частности, 10 из 25 крупнейших контрактов касались строительства или капитального ремонта крупных школьных укрытий.

По данным Nikcenter, около половины общего объема этого строительного рынка пришлось на пять компаний: ООО «Господар-2», ЧП «Демсей», ООО «Голнест», ООО «Первая украинская строительная» и ЧП «Укрбудсервис и Ко». При этом три из них, как установили журналисты, входят в круг компаний, связанных с родственниками и приближенными Александра Кукурузы.

Журналисты также обратили внимание на низкий уровень конкуренции при закупках строительных работ. Лишь в 9 % закупок участвовало более одного участника.

Еще 78% контрактов заключили без использования электронной системы. В таких случаях заказчики самостоятельно определяли исполнителей работ.

Даже среди 25 крупнейших тендеров стоимостью свыше 10 млн грн конкуренция была минимальной: лишь в пяти случаях заказчики получили предложения от двух или более участников.

Проблемой стали и сроки выполнения работ. Из 25 крупнейших контрактов 18 должны были быть завершены до августа 2025 года, однако своевременно и в полном объеме выполнен был лишь один из них.

В то же время процедура открытых торгов с особыми условиями позволяет заказчику заключить договор с единственным участником, если он соответствует установленным требованиям. При этом информация о закупках и документы участников публикуются в Prozorro, что дает возможность журналистам и общественности анализировать государственные расходы.

Сговор на торгах и противоречия в тендерной документации

Анализ тендерной документации, проведенный Nikcenter, показал, что значительную часть бюджетных подрядов получают компании, которые, по данным журналистов, связаны между собой и с Александром Кукурузой.

В частности, связь между компаниями Владимира Подоляна и Петра Пестова подтверждается решением Антимонопольного комитета Украины.

В мае 2025 года административная коллегия Южного межобластного территориального отделения АМКУ установила сговор между ООО «Господар-2», владельцем которого является Петр Пестов, и ООО ВБК «Альфа», принадлежащим Владимиру Подоляну.

Речь идет о двух тендерах, которые в 2023 и 2024 годах проводили Николаевское квартирно-эксплуатационное управление и Синюхино-Бридский сельский совет Первомайского района.

За антиконкурентные согласованные действия, искажающие результаты торгов, обе компании были оштрафованы на общую сумму 272 тысячи гривен.

Кроме того, согласно решению АМКУ, компании на три года лишились возможности участвовать в публичных закупках. В то же время, как выяснили журналисты, это ограничение не помешало Владимиру Подоляну и Петру Пестову оставаться на рынке госзаказов через другие юридические лица.

По данным Nikcenter, сговор на торгах — лишь одно из обстоятельств, привлекших внимание журналистов.

Тендерная документация также демонстрирует связь между ВБК «Альфа» Владимира Подоляна и ООО «Первая украинская строительная» Сергея Ткаченко.

Свой крупнейший контракт — на строительство укрытия для лицея в Южноукраинске стоимостью 70 млн грн — «Первая украинская строительная» получила от департамента градостроительства, архитектуры и капитального строительства Николаевской ОГА. Одним из оснований для подтверждения опыта компании стал положительный отзыв Строительной компании «Альфа» о выполнении «Первой украинской строительной» работ в качестве субподрядчика по другой закупке.

Владимир Подолян своей подписью подтвердил, что «Первая украинская строительная» как субподрядчик успешно выполнила работы стоимостью 1,6 млн грн в ходе ремонта кровли детского сада Бужского сельсовета. Эта справка стала единственным документом, подтверждавшим опыт компании в выполнении аналогичных работ.

В то же время журналисты обратили внимание на несоответствие масштабов этого опыта будущему проекту — строительству большого укрытия для лицея.

Кроме того, при анализе документов Nikcenter обнаружил противоречие в данных, которые предоставлял Владимир Подолян. На тендере по ремонту детского сада в 2023 году он подписал справку о том, что его компания не будет привлекать субподрядчиков.

Иллюстрация: Nikcenter Иллюстрация: Nikcenter

В то же время в 2024 году Подолян дал положительный отзыв о «Первой украинской строительной» как о субподрядчике. Таким образом, как отмечают журналисты, возникает вопрос о достоверности информации в тендерных документах: либо компания в 2023 году указала, что будет выполнять работы собственными силами, хотя планировала привлечь субподрядчика, либо в 2024 году предоставила документы, которые позволили связанной компании подтвердить необходимый опыт.

Кроме того, журналисты обнаружили сходство в списках сотрудников, которых различные компании указывали в тендерной документации. Эти совпадения, по мнению Nikcenter, могут свидетельствовать о более тесной связи между подрядчиками, чем следует из их официальных данных.

Компании трех разных владельцев имеют одних и тех же сотрудников. Иллюстрация: Nikcenter

Подрядчики подавали документы за считанные минуты, а технику арендовали у компании с российским совладельцем

Компании «Голнест», «Господар-2» и «Первая украинская строительная» также объединяет схожее поведение во время крупных закупок — они подавали документы на участие в тендерах в течение считанных минут после их объявления.

По данным Nikcenter, подрядчикам хватало от 10 до 30 минут, чтобы найти объявление о начале торгов в Prozorro, принять решение об участии и загрузить первые документы.

В частности, объявление о тендере на строительство противорадиационного укрытия для Прибужского лицея с предполагаемой стоимостью 50 млн грн было опубликовано в Prozorro 2 июля 2024 года в 21:25. Сергей Ткаченко подал первые документы уже через 30 минут — в 21:55.

«Господар-2» подал документы через 11 минут после объявления тендера на строительство противорадиационного укрытия в Богдановском лицее стоимостью 47 млн грн.

Еще 15 минут понадобилось «Голнесту», чтобы загрузить документы на тендер по строительству укрытия для Арбузинского лицея №2.

Всего Nikcenter выявил девять крупных тендеров, в которых эти три компании демонстрировали аналогичную скорость реакции. Во всех случаях на торгах был только один участник, который в итоге получал бюджетный контракт.

Отдельно журналисты обратили внимание на компанию, у которой подрядчики регулярно арендовали строительную технику, — ООО «Электросвязьмонтаж». По данным аналитической системы YouControl, 60 % компании принадлежит Валерию Воробёву — гражданину России, зарегистрированному в Москве.

Таким образом, как отмечает Nikcenter, часть средств из контрактов на строительство защитных сооружений, которые получали «Первая украинская строительная» и «Голнест», могла через оплату аренды техники поступать компании, совладельцем которой является гражданин России.

Арматура и бетон для укрытий: где обнаружили наибольшие разницы в ценах

Nikcenter сравнил цены на основные строительные материалы в контрактах компаний, которые журналисты условно отнесли к «группе Кукурузы», с ценами других крупных подрядчиков.

Для анализа журналисты взяли контракты, заключенные в июне–декабре 2024 года. Объекты расположены в Вознесенском и Первомайском районах, поэтому, как отмечает Nikcenter, цены на основные материалы должны быть сопоставимыми.

В то же время стоимость материалов в контрактах ООО «Первая украинская строительная» и «Голнест» существенно отличалась от цен, указанных другими бюджетными подрядчиками.

Значительную часть смет при строительстве укрытий составляют стальная арматура и бетон. В приведенных журналистами сравнениях речь идет именно об отпускной цене материалов — без учета затрат на транспортировку и хранение.

Для укрытия Прибужского лицея «Первая украинская строительная» указала арматуру класса А-III диаметром 18 мм по цене 48 828 гривен за тонну с НДС. Аналогичную цену — 46 620 гривен — указала компания «Голнест» для укрытия в Арбузинке.

В то же время «Господар-2» заложил в смету для Богдановского лицея цену 39 900 гривен за тонну такой арматуры.

Арматуру класса А-ІІ для укрытия Прибужского лицея «Первая украинская строительная» также оценила в 48 828 гривен за тонну. Соответствующий контракт подписали 12 августа.

Для сравнения: в июле компания «Антарес-БУД» для школьного укрытия во Врадиевке указала цену 38 592 гривен за тонну такой же арматуры различных диаметров.

Кроме того, проект DOZORRO в июле 2024 года зафиксировал рыночные предложения на арматуру класса А-ІІ–ІІІ различных диаметров от трёх крупных поставщиков в пределах 31 864–33 500 грн за тонну.

Проект DOZORRO в июле 2024 года зафиксировал рыночные предложения на арматуру. Иллюстрация: Nikcenter

Еще большую разницу в стоимости материалов Nikcenter обнаружил в смете на строительство укрытия для лицея №4 в Южноукраинске.

Там «Первая украинская строительная» продавала арматуру по цене 46 958,58–50 310,18 гривен за тонну с НДС. В то же время в декабре мониторы зафиксировали предложения «Метинвест-СМЦ» на уровне 33 500 гривен за тонну, Iron World — 31 849–35 389 гривен, а «КТ-Сталь» — 36 990–37 920 гривен за тонну.

По данным Nikcenter, существенная разница наблюдалась и в стоимости бетона для крупных социальных объектов в Вознесенском и Первомайском районах.

Для строительства укрытий чаще всего используется тяжелый бетон В25 (М350).

«Первая украинская строительная» в августе указала для укрытия Прибужского лицея цену 5 738 гривен за кубометр с НДС. В декабре для укрытия в Южноукраинске цена составляла 4 906 гривен за кубометр.

«Голнест» в июле указал для укрытия Арбузинского лицея цену 5 152 гривен за кубометр с НДС.

Для сравнения: «Антарес-БУД» для строительства школьного укрытия во Врадиевском лицее указал цену 3 780 гривен за кубометр бетона В25 (М350) с НДС.

В то же время, по данным DOZORRO, в прошлом году группа «Ковальская» продавала такой бетон по 3 513 гривен за кубометр, «Одесский Ни-Райз» — по 3 340 грн, а «Николаевский завод железобетонных изделий» — по 3 774 гривны за кубометр.

По расчётам Nikcenter, потенциальная переплата только по стальной арматуре и бетону в сметах «Первой украинской строительной» и «Голнеста» может превышать 15 млн грн.

Александр Кукуруза проверяет ход строительных работ в Вознесенском районе. Фото из социальных сетей

Журналисты также попросили прокомментировать приведенные в расследовании данные главу Вознесенской РГА Александра Кукурузу.

Он не отрицал, что владельцы части подрядных компаний являются его друзьями и родственниками. В то же время Кукуруза заявил, что не видит в этом проблемы, а цены на строительные материалы, по его словам, оценивает государственная экспертиза.

— Я основал несколько компаний, я профессиональный менеджер и давал советы тем или иным людям, как создавать, как организовывать бизнес, работу… Если люди или компании способны выполнять работы, то они их выполняют. Я не являюсь директором ни одной из этих компаний. Если я знаю этих людей (владельцев предприятий, прим.), то что, им запрещено работать? Я к этим компаниям не имею никакого отношения. На этой должности я всего два месяца. А что касается эффективности цен, то существует государственная экспертиза, которая дает оценку тем или иным ценам, представленным проектировщиком, — ответил Александр Кукуруза.

Напомним, Александр Кукуруза в 2025 году получил из бюджета 222 тысячи гривен премии. Также ему дважды начислили материальную помощь, общая сумма которой составила 173 тысячи гривен.

Отметим, что Александр Кукуруза задекларировал наибольшее количество недвижимости среди других руководителей районов. В его собственности в Первомайске находятся земельные участки площадью 806 м², 584 м², жилые дома площадью 41,4 м² и 185 м², земельные участки площадью 1736 м² и, в частности, для ведения садоводства площадью 1000 м² в селе Мигия Первомайского района.