 Из-за атак дронов в Николаевской области повреждены склады сельхозпредприятия, дом и автомобили

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Главная Новости Оборона 8:15, 28 августа, 2026

Из-за атак дронов в Николаевской области повреждены склады сельхозпредприятия, дом и автомобили

Через атаки дронів на Миколаївщині пошкоджені склади сільгосппідприємства. Ілюстративне фото ДСНСВ результате атак дронов в Николаевской области повреждены склады сельхозпредприятия. Иллюстративное фото ГСЧС

За прошедшие сутки, 27 августа, россияне атаковали Николаевскую область ударными беспилотниками «Shahed».

Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.

В Снигиревской громаде в результате атаки повреждены склады сельскохозяйственного предприятия.

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Также в Баштанском районе российская армия дважды атаковала Гороховскую и Снигиревскую громады беспилотниками «Молния».

В селе Александровка в результате одной из атак поврежден частный дом и два автомобиля. Никто не пострадал.

Напомним, что Снигиревская громада в последнее время регулярно подвергается атакам российских беспилотников. В частности, 23 августа в результате удара «Молнии» в Снигиревке была повреждена больница.

Ранее, 12 августа, российские дроны «Молния» атаковали громаду пять раз. Тогда в селе Тамарине были повреждены частный дом и хозяйственное здание.

Автор
Мария Хамицевич
Мария Хамицевич
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2023 года, специализируется на культуре, политике, фоторепортажах и интервью, имеет профильное журналистское образование и дополнительную подготовку по противодействию дезинформации и безопасности журналистской работы.

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