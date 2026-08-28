Из-за атак дронов в Николаевской области повреждены склады сельхозпредприятия, дом и автомобили
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- Мария ХамицевичКорреспондент
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За прошедшие сутки, 27 августа, россияне атаковали Николаевскую область ударными беспилотниками «Shahed».
Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.
В Снигиревской громаде в результате атаки повреждены склады сельскохозяйственного предприятия.
Также в Баштанском районе российская армия дважды атаковала Гороховскую и Снигиревскую громады беспилотниками «Молния».
В селе Александровка в результате одной из атак поврежден частный дом и два автомобиля. Никто не пострадал.
Напомним, что Снигиревская громада в последнее время регулярно подвергается атакам российских беспилотников. В частности, 23 августа в результате удара «Молнии» в Снигиревке была повреждена больница.
Ранее, 12 августа, российские дроны «Молния» атаковали громаду пять раз. Тогда в селе Тамарине были повреждены частный дом и хозяйственное здание.
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