 Афиша Николаева на неделю: куда пойти взрослым и детям

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Афиша Николаева на неделю: куда пойти взрослым и детям

Youth Culture Festival 2026 у Миколаєві до Дня молоді. Фото: НикВестиФестиваль молодежной культуры 2026 в Николаеве, приуроченный ко Дню молодежи. Фото: НикВести

На этой неделе в Николаеве состоится немало культурных и развлекательных мероприятий для взрослых и детей. Горожане смогут сходить на театральные спектакли, концерты, в кино и посетить другие интересные события.

«НикВести» собрали подборку мероприятий, которые можно посетить на этой неделе.

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Кинотеатр Multiplex

Афиша 28 августа — 3 сентября

Гарри Поттер и Дары смерти: Часть 1 — приключения, фэнтези, фантастика, семейный, экшн, детектив

Гарри Поттер и Дары смерти: Часть 2 — приключения, фэнтези, фантастика, семейный, экшн, детектив

Тролли: вьющиеся приключения — приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный

Человек-паук: Совершенно новый день — приключения, экшн, фантастика

Щенячий патруль: Динофильм — приключения, анимация, комедия, семейный

Тед-Путешественник и волшебная лампа — приключения, анимация, семейный

Кузьма: Страшно веселый — биографический, документальный

Созвездие Большого Пса — фантастика, приключения, триллер

Поезд «Красная рута» — романтика, комедия, семейный

Астрал: За пределами потустороннего мира — ужасы, триллер

Шрек — приключения, анимация, комедия, фантастика

Койот против АКМЕ — приключения, семейный

Одиссея — экшн, фантастика, драма

«Мятеж» — триллер, экшн

Скрин з сайту кінотеатру MultiplexСкриншот с сайта кинотеатра Multiplex

Расписание и билеты — на сайте кинотеатра.

Николаевский академический художественный драматический театр

28 августа, пятница, 18:00
30 августа, воскресенье, 18:00

«Лето, праздник украинских традиций» — музыкальное шоу

Афіша: Академічний український театрАфиша: Академический украинский театр

29 августа, суббота, 18:00

«Потому что я и есть — Украина!» — моноспектакль

Надежда собрала в маленький чемодан всю свою прошлую жизнь. Настоящее она поставила на паузу. Жить воспоминаниями, механически выполняя повседневную рутину — таково настоящее украинской беженки за границей. Родители находятся в оккупированной зоне. Друг на фронте. Постоянное ожидание хороших новостей. Но есть одно, что помогает держаться, — это пение! Она поет в метро и переходах, собирая деньги на помощь своей стране. Она поет украинские песни, рассказывая местным о великой культуре своего народа. Она поёт, чтобы не утратить свою идентичность. И получает шанс! Воспользуется ли она им? Вернётся ли домой?

Афіша: Академічний український театрАфиша: Академический украинский театр

3 сентября, четверг, 18:00

«Эмигранты» — трагикомедия

Два эмигранта, находясь вдали от родины, по воле судьбы делят убогую комнатку где-то под лестницей. Интеллигент, политический беженец, мечтающий написать книгу о рабстве и свободе, и пролетар, приехавший на заработки, встречают Новый год вместе. Завязывается откровенный разговор. Два совершенно разных мировоззрения, две противоположные жизненные позиции, два таких непохожих характера, сталкиваясь, порождают острый идейный конфликт.

Приобрести билеты можно на сайте.

30 августа, воскресенье, 18:00 — Лето: праздник украинских традиций

Адрес: Летняя театральная площадка Николаевского Академического Художественного драматического театра

Фото з сайту hochu-bilet.comАфиша с сайта hochu-bilet.com

Билеты можно приобрести на сайте «Хочу Билет».

30 августа, воскресенье, 10:00 — сказка «Приключения казаков»

Адрес: Летняя театральная площадка Николаевского Академического Художественного драматического театра

Афіша: Управління культури і мистецтв ММРАфиша: Управление культуры и искусств ММР

Билеты можно приобрести на сайте «Хочу Билет».

Каштановый сквер

В воскресенье, 30 августа, в 18:00 в Каштановом сквере в рамках социокультурного проекта «Художественный квартал на Соборной» состоится студенческий фестиваль «Территория молодежи».

«Приходите, чтобы почувствовать энергию молодости и провести воскресный вечер в кругу единомышленников», — говорится в сообщении.

Афіша: Управління культури і мистецтв ММРАфиша: Управление культуры и искусств ММР

FREEDOM pocket PARK

29 августа, суббота, с 16:00 до 19:30 — подготовительный этап фестиваля «Street Music Fest. Николаев — Искусство, которое объединяет»

В программе: музыкальный воркшоп (предварительная регистрация обязательна), творческие мастер-классы для детей разного возраста, арт-мастерская для взрослых и ярмарка мастеров.

«Для детей подготовлены мастер-классы по изготовлению цветочных украшений, росписи гипсовых фигурок, созданию мини-букетов из сухоцветов, патриотических подвесок из фетра и оберегов из природных материалов», — говорится в анонсе.

Как отмечают организаторы, взрослые смогут посетить арт-мастерскую «Корни силы», где смогут восстановить внутренний баланс и создать домашний оберег. Также будет работать ярмарка мастеров, где можно приобрести авторские украшения, крафтовый декор, натуральную косметику и лакомства.

Афіша: Управління культури і мистецтв ММРАфиша: Управление культуры и искусств ММР

Адрес: Намыв, улица Лазурная, 40.

Соборная

30 августа, воскресенье, 09:00 — Международный фестиваль искусств «Рожденные побеждать»

«Ждем вас! Будет ярко, интересно и по-настоящему вдохновенно. Приходите, чтобы проявить себя, поддержать других и просто хорошо провести время», — пишут организаторы.

Афіша: Управління культури і мистецтв ММРАфиша: Управление культуры и искусств ММР

Вы также планируете мероприятия в Николаеве? Сообщите о них нам по электронной почте [email protected], чтобы о них узнало как можно больше николаевцев.

Автор
Мария Хамицевич
Мария Хамицевич
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2023 года, специализируется на культуре, политике, фоторепортажах и интервью, имеет профильное журналистское образование и дополнительную подготовку по противодействию дезинформации и безопасности журналистской работы.

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